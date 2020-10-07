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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578554938.html
В Киргизии протестующие пытались штурмовать финансовую полицию
Финансовая полиция Киргизии, подвергшаяся нападению со стороны протестующих ночью, продолжает свою работу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:19
2020-10-07T09:39
алмазбек атамбаев
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Финансовая полиция <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, подвергшаяся нападению со стороны протестующих ночью, продолжает свою работу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) работает в прежнем режиме", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, на протяжении последних дней на органы ГСБЭП оказывалось "колоссальное" давление. "Отдельные заинтересованные лица, часть которых была в неадекватном состоянии (одурманенные или опьяненные), осуществляли различные провокации – пытались прорваться в здание силой, выкрикивали нецензурные выражения в отношении сотрудников и руководства службы, провоцировали драки, закидывали сотрудников камнями", - сказал он.Однако, как подчеркнули в пресс-службе, "руководству и личному составу службы совместно с народными дружинниками удалось отстоять службу и не поддаться на манипуляции провокаторов, которые хотели нарушить нормальное функционирование органов ГСБЭП, возможно, таким образом воздействовать на процесс расследования отдельных уголовных дел (путем уничтожения материалов и вещдоков), а также поставить на место руководителей службы удобных для себя людей"."Мы не исключаем, что на органы ГСБЭП могут продолжиться негативные нападки путем различных подстав и выбросов, грязных сплетен в общественность, так как объявилось множество обиженных лиц: фигурантов по уголовным делам, осужденные и другие. Коллектив ГСБЭП настроен решительно и не допустит постороннее вмешательство в деятельность службы", - заявил пресс-секретарь.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578554619.html
https://ria.ru/20201007/bishkek-1578552711.html
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алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

В Киргизии протестующие пытались штурмовать финансовую полицию

09:19 07.10.2020 (обновлено: 09:39 07.10.2020)
 
© SputnikСотрудники правоохранительных органов неподалеку от Дома правительства в Бишкеке, Киргизия
Сотрудники правоохранительных органов неподалеку от Дома правительства в Бишкеке, Киргизия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Sputnik
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БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Финансовая полиция Киргизии, подвергшаяся нападению со стороны протестующих ночью, продолжает свою работу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) работает в прежнем режиме", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, на протяжении последних дней на органы ГСБЭП оказывалось "колоссальное" давление. "Отдельные заинтересованные лица, часть которых была в неадекватном состоянии (одурманенные или опьяненные), осуществляли различные провокации – пытались прорваться в здание силой, выкрикивали нецензурные выражения в отношении сотрудников и руководства службы, провоцировали драки, закидывали сотрудников камнями", - сказал он.
Однако, как подчеркнули в пресс-службе, "руководству и личному составу службы совместно с народными дружинниками удалось отстоять службу и не поддаться на манипуляции провокаторов, которые хотели нарушить нормальное функционирование органов ГСБЭП, возможно, таким образом воздействовать на процесс расследования отдельных уголовных дел (путем уничтожения материалов и вещдоков), а также поставить на место руководителей службы удобных для себя людей".
Участники акции протеста у Дома правительства в Бишкеке, Киргизия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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"Мы не исключаем, что на органы ГСБЭП могут продолжиться негативные нападки путем различных подстав и выбросов, грязных сплетен в общественность, так как объявилось множество обиженных лиц: фигурантов по уголовным делам, осужденные и другие. Коллектив ГСБЭП настроен решительно и не допустит постороннее вмешательство в деятельность службы", - заявил пресс-секретарь.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.
Участники акции протеста у Дома правительства в Бишкеке, Киргизия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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