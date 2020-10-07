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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578554619.html
В Киргизии создали второй координационный совет по управлению страной
Ряд оппозиционных партий создали в Киргизии второй координационный совет по управлению страной, об этом сами партийцы заявили на пресс-конференции во вторник. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:15
2020-10-07T09:32
садыр жапаров
алмазбек атамбаев
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Ряд оппозиционных партий создали в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> второй координационный совет по управлению страной, об этом сами партийцы заявили на пресс-конференции во вторник."Мы создаем новый координационный совет, в который войдут лидеры наших партий", - заявил представитель оппозиционеров.По его словам, в совет войдут лидеры партий "Чон-Казат" ("Большой поход"), "Ордо" ("Центр") и "Мекен Ынтымагы" ("Народное единство"), а также члены партий "Реформа" и "Ыйман Нуру" ("Луч веры").Участники пресс-конференции уже потребовали роспуска парламента республики и заявили, что не признают назначенного во вторник законодательным собранием страны нового премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>.Первый координационный совет был создан лидерами других оппозиционных партий 6 октября.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201007/bishkek-1578552711.html
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578551916.html
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садыр жапаров, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

В Киргизии создали второй координационный совет по управлению страной

09:15 07.10.2020 (обновлено: 09:32 07.10.2020)
 
© SputnikУчастники акции протеста у Дома правительства в Бишкеке, Киргизия
Участники акции протеста у Дома правительства в Бишкеке, Киргизия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Sputnik
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БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Ряд оппозиционных партий создали в Киргизии второй координационный совет по управлению страной, об этом сами партийцы заявили на пресс-конференции во вторник.
"Мы создаем новый координационный совет, в который войдут лидеры наших партий", - заявил представитель оппозиционеров.
По его словам, в совет войдут лидеры партий "Чон-Казат" ("Большой поход"), "Ордо" ("Центр") и "Мекен Ынтымагы" ("Народное единство"), а также члены партий "Реформа" и "Ыйман Нуру" ("Луч веры").
Участники пресс-конференции уже потребовали роспуска парламента республики и заявили, что не признают назначенного во вторник законодательным собранием страны нового премьера Садыра Жапарова.
Первый координационный совет был создан лидерами других оппозиционных партий 6 октября.
Участники акции протеста у Дома правительства в Бишкеке, Киргизия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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В Бишкеке проходит митинг против назначения нового премьера
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
Операция правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
08:51Протесты в Бишкеке
Неизвестные напали на офис золотодобывающей компании "Кумтор" в Киргизии
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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