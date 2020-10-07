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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201007/kireevskiy-1578587119.html
"Заговор классиков". Киреевский. Идейный вдохновитель славянофильства
Столбовой дворянин, вундеркинд и полиглот. Подопечный Жуковского. Организатор общества Любомудров. Был знаком с Гегелем и Шеллингом. Молодой западник, который превратился в славянофила. Философ, литературный критик, публицист, дважды в жизни сурово наказанный цензурой за независимость суждений. Друг Оптиной Пустыни. Символ единения слова и веры.
2020-10-07T14:00
2020-10-07T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
литература
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"Заговор классиков". Киреевский. Идейный вдохновитель славянофильства
Столбовой дворянин, вундеркинд и полиглот. Подопечный Жуковского. Организатор общества Любомудров. Был знаком с Гегелем и Шеллингом. Молодой западник, который превратился в славянофила. Философ, литературный критик, публицист, дважды в жизни сурово наказанный цензурой за независимость суждений. Друг Оптиной Пустыни. Символ единения слова и веры.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/id1505747461">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3phZ292b3Ita2xhc3Npa292LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/10321665">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id2741074?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст, виктор ерофеев, литература

"Заговор классиков". Киреевский. Идейный вдохновитель славянофильства

14:00 07.10.2020
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Киреевский. Идейный вдохновитель славянофильства
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Столбовой дворянин, вундеркинд и полиглот. Подопечный Жуковского. Организатор общества Любомудров. Был знаком с Гегелем и Шеллингом. Молодой западник, который превратился в славянофила. Философ, литературный критик, публицист, дважды в жизни сурово наказанный цензурой за независимость суждений. Друг Оптиной Пустыни. Символ единения слова и веры.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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