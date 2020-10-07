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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201007/khramy-1578698220.html
Нуждающимся семьям в храмах РПЦ на Кубани начали раздавать молоко
Нуждающимся семьям в храмах Екатеринодарской епархии начали раздавать продуктовые наборы, в которые входят молочные продукты, для этого в приходах оборудовали... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:47
2020-10-07T18:47
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
помощь
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Нуждающимся семьям в храмах Екатеринодарской епархии начали раздавать продуктовые наборы, в которые входят молочные продукты, для этого в приходах оборудовали холодильные камеры, говорится в сообщении на сайте синодального отдела Московского патриархата по социальной благотворительности и социальному служению."К обычному набору гуманитарной помощи с крупами, мукой, растительным маслом и консервами добавился пакет с молочной продукцией: сливочным маслом, молоком, сметаной и молочными десертами", - говорится в сообщении.В отделе уточнили, что поставки стали возможными благодаря договоренности Церкви с одним из молочных комбинатов региона, который уже "разместил в храмах епархии 24 холодильные камеры" для хранения молочной продукции.С начала эпидемии коронавируса продуктовые наборы направляют людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и малоимущим семьям в разных епархиях Русской православной церкви в России и за рубежом. С июня более 24,5 тысяч нуждающихся в 36 епархиях получили продуктовую помощь, уточняют в отделе.Поддержать нуждающихся можно, пройдя по ссылке <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=EBMSpTSTm2FOcCh4wI-gF5EpH1dbvsD2ezh8MsJkinsFcPVH2GrYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2feda.help%2f" target="_blank">http://eda.help</a>, или отправив sms на номер 3443 со словом "еда" и суммой пожертвования. Также в Церкви продолжают "готовиться к похолоданию" и собирают сезонную обувь и одежду для бездомных и нуждающихся семей. Всю информацию о церковной помощи во время эпидемии можно найти на сайте cerkpom.miloserdie.ruПо данным синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России и за рубежом действует более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров, а в 102 епархиях Русской церкви открыты горячие линии помощи нуждающимся. В частности, на горячую линию московского церковного штаба помощи по телефону 8(495)542-00-00 с 20 марта поступило свыше 23 тысяч звонков.
https://ria.ru/20200617/1573034197.html
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, помощь, общество

Нуждающимся семьям в храмах РПЦ на Кубани начали раздавать молоко

18:47 07.10.2020
 
© Фото : Pixabay/IhtarРусский завтрак
Русский завтрак - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Pixabay/Ihtar
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нуждающимся семьям в храмах Екатеринодарской епархии начали раздавать продуктовые наборы, в которые входят молочные продукты, для этого в приходах оборудовали холодильные камеры, говорится в сообщении на сайте синодального отдела Московского патриархата по социальной благотворительности и социальному служению.
"К обычному набору гуманитарной помощи с крупами, мукой, растительным маслом и консервами добавился пакет с молочной продукцией: сливочным маслом, молоком, сметаной и молочными десертами", - говорится в сообщении.
В отделе уточнили, что поставки стали возможными благодаря договоренности Церкви с одним из молочных комбинатов региона, который уже "разместил в храмах епархии 24 холодильные камеры" для хранения молочной продукции.
С начала эпидемии коронавируса продуктовые наборы направляют людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и малоимущим семьям в разных епархиях Русской православной церкви в России и за рубежом. С июня более 24,5 тысяч нуждающихся в 36 епархиях получили продуктовую помощь, уточняют в отделе.
Поддержать нуждающихся можно, пройдя по ссылке http://eda.help, или отправив sms на номер 3443 со словом "еда" и суммой пожертвования. Также в Церкви продолжают "готовиться к похолоданию" и собирают сезонную обувь и одежду для бездомных и нуждающихся семей. Всю информацию о церковной помощи во время эпидемии можно найти на сайте cerkpom.miloserdie.ru
По данным синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России и за рубежом действует более 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров, а в 102 епархиях Русской церкви открыты горячие линии помощи нуждающимся. В частности, на горячую линию московского церковного штаба помощи по телефону 8(495)542-00-00 с 20 марта поступило свыше 23 тысяч звонков.
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