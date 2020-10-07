https://ria.ru/20201007/kaunas-1578598940.html
В Каунасе осквернили памятник жертвам Холокоста
Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в литовском Каунасе, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию страны. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:46
2020-10-07T12:46
2020-10-07T12:49
каунас
литва
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 7 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в литовском <a href="http://ria.ru/location_Kaunas/" target="_blank" data-auto="true">Каунасе</a>, передает <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва</a> со ссылкой на полицию страны."В среду около полудня на улице Энергетиков было замечено, что мемориал опрокинут", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, размер нанесенного ущерба устанавливается, полиция начала досудебное расследование.<strong>Все новости Литвы читайте на сайте <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва >></a></strong>
https://ria.ru/20200510/1571242740.html
https://ria.ru/20200904/pamyatnik-1576771860.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каунас, литва, в мире