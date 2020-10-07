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В Каунасе осквернили памятник жертвам Холокоста
Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в литовском Каунасе, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию страны. РИА Новости, 07.10.2020
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<strong>ВИЛЬНЮС, 7 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в литовском <a href="http://ria.ru/location_Kaunas/" target="_blank" data-auto="true">Каунасе</a>, передает <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва</a> со ссылкой на полицию страны."В среду около полудня на улице Энергетиков было замечено, что мемориал опрокинут", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, размер нанесенного ущерба устанавливается, полиция начала досудебное расследование.<strong>Все новости Литвы читайте на сайте <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200510/1571242740.html
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каунас, литва, в мире

В Каунасе осквернили памятник жертвам Холокоста

12:46 07.10.2020 (обновлено: 12:49 07.10.2020)
 
© Depositphotos / AfotoeuВид на центр города Каунас в Литве
Вид на центр города Каунас в Литве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Depositphotos / Afotoeu
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 7 окт - РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в литовском Каунасе, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию страны.
"В среду около полудня на улице Энергетиков было замечено, что мемориал опрокинут", - пишет Sputnik.
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Как отмечает агентство, размер нанесенного ущерба устанавливается, полиция начала досудебное расследование.
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