Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/karantin-1578617137.html
Британские ученые назвали минусы строгого карантина из-за COVID-19
Группа британских ученых призвала власти страны отказаться от ограничительных мер из-за пандемии коронавируса для того, чтобы население могло выработать... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:59
2020-10-07T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577695322_0:0:3238:1822_1400x0_80_0_0_aa801403e246e1ea3a3a1c200b56790b.jpg
<strong>ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Группа британских ученых призвала власти страны отказаться от ограничительных мер из-за пандемии коронавируса для того, чтобы население могло выработать коллективный иммунитет к COVID-19. Декларация, подписанная представителями университетов <a href="https://ria.ru/location_Oxford" target="_blank">Оксфорда</a>, Ноттингема, Эдинбурга, Эксетера, <a href="https://ria.ru/tag_location_Kembridzh" target="_blank">Кембриджа</a>, Сассекса и Йорка, призывает вернуть страну к нормальной жизни.Ученые настаивают, что практика локдаунов, когда людям предписывалось не выходить из дома, не встречаться, а магазины, общепит и сфера услуг закрывались, негативно сказывается на общественном здоровье."Это имеет разрушительный краткосрочный и долгосрочный эффект на общественное здоровье", - отмечается в документе.В частности, строгий карантин, по мнению авторов декларации, снижает объемы детской вакцинации, ухудшает ситуацию с кардиовакулярными заболеваниями, снижает количество скрининговых процедур в онкологии и ухудшает психическое здоровье населения. Из-за этого, отмечается в декларации, на несколько будущих лет увеличиваются показатели смертности, прежде всего среди работоспособного населения и молодежи.Вместе с тем, ученые подчеркивают, что те, кто подпадает под определение уязвимых перед коронавирусом (старшее поколение, люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями, те, кто проходит иммуноподавляющую терапию и пережившие пересадку органов) должны быть помещены под особое внимание и, возможно, под строгие ограничения."Мы знаем, что для пожилых вероятность смерти от COVID-19 более чем в тысячу раз выше, чем для молодежи. Но для детей, напротив, коронавирус является менее опасным, чем другие заболевания, к примеру грипп", - отмечается в документе.Критики такой позиции заявляют, что сторонники выработки коллективного иммунитета без ограничений в условиях пандемии забывают, что появляется все больше свидетельств того, что переболевшие коронавирусом приобретут долгосрочные проблемы со здоровьем, а также что существует так называемый "долгий COVID", когда после первичных мягких симптомов человек еще многие месяцы чувствует присутствие заболевания.Количество новых заражений коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Британии</a> в последние недели постоянно растет, накануне было зарегистрировано более 14 тысяч случаев за сутки. Власти заявляют о второй волне пандемии и рассматривают возможность ужесточения карантина и введения частичного локдауна.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560734.html
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577695322_509:0:3238:2047_1400x0_80_0_0_fcd0c5497c9bb370e4d5830c6893b818.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире

Британские ученые назвали минусы строгого карантина из-за COVID-19

13:59 07.10.2020
 
© REUTERS / John SibleyМужчина в защитной маске переходит дорогу с установленными на ней барьерами для социального дистанцирования в Лондоне
Мужчина в защитной маске переходит дорогу с установленными на ней барьерами для социального дистанцирования в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© REUTERS / John Sibley
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Группа британских ученых призвала власти страны отказаться от ограничительных мер из-за пандемии коронавируса для того, чтобы население могло выработать коллективный иммунитет к COVID-19. Декларация, подписанная представителями университетов Оксфорда, Ноттингема, Эдинбурга, Эксетера, Кембриджа, Сассекса и Йорка, призывает вернуть страну к нормальной жизни.

"Наиболее деликатный подход основан на балансе между рисками и преимуществами достижения коллективного иммунитета – следует позволить всем, у кого риск смерти (от коронавируса и его последствий) минимален, жить нормальной жизнью и выработать иммунитет естественным путем. При этом необходимо поместить под лучшую защиту тех, кто находится в группе риска. Мы называем это сфокусированной защитой", - говорится в опубликованном в понедельник документе.

Ученые настаивают, что практика локдаунов, когда людям предписывалось не выходить из дома, не встречаться, а магазины, общепит и сфера услуг закрывались, негативно сказывается на общественном здоровье.
"Это имеет разрушительный краткосрочный и долгосрочный эффект на общественное здоровье", - отмечается в документе.
В частности, строгий карантин, по мнению авторов декларации, снижает объемы детской вакцинации, ухудшает ситуацию с кардиовакулярными заболеваниями, снижает количество скрининговых процедур в онкологии и ухудшает психическое здоровье населения. Из-за этого, отмечается в декларации, на несколько будущих лет увеличиваются показатели смертности, прежде всего среди работоспособного населения и молодежи.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 09:52Распространение нового коронавируса
Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России
Вместе с тем, ученые подчеркивают, что те, кто подпадает под определение уязвимых перед коронавирусом (старшее поколение, люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями, те, кто проходит иммуноподавляющую терапию и пережившие пересадку органов) должны быть помещены под особое внимание и, возможно, под строгие ограничения.
"Мы знаем, что для пожилых вероятность смерти от COVID-19 более чем в тысячу раз выше, чем для молодежи. Но для детей, напротив, коронавирус является менее опасным, чем другие заболевания, к примеру грипп", - отмечается в документе.
Критики такой позиции заявляют, что сторонники выработки коллективного иммунитета без ограничений в условиях пандемии забывают, что появляется все больше свидетельств того, что переболевшие коронавирусом приобретут долгосрочные проблемы со здоровьем, а также что существует так называемый "долгий COVID", когда после первичных мягких симптомов человек еще многие месяцы чувствует присутствие заболевания.
Количество новых заражений коронавирусом в Британии в последние недели постоянно растет, накануне было зарегистрировано более 14 тысяч случаев за сутки. Власти заявляют о второй волне пандемии и рассматривают возможность ужесточения карантина и введения частичного локдауна.
Лаборанты обрабатывают флаконы для новой вакцины от коронавируса AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Распространение нового коронавируса
Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
22:46Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
22:39Мясников рассказал о двух видах COVID-19
22:31Специалисты ФМБА отправятся на Камчатку искать источник загрязнения
Лента новостейМолния