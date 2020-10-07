https://ria.ru/20201007/karantin-1578617137.html

Британские ученые назвали минусы строгого карантина из-за COVID-19

Группа британских ученых призвала власти страны отказаться от ограничительных мер из-за пандемии коронавируса для того, чтобы население могло выработать... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:59

2020-10-07T13:59

2020-10-07T13:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Группа британских ученых призвала власти страны отказаться от ограничительных мер из-за пандемии коронавируса для того, чтобы население могло выработать коллективный иммунитет к COVID-19. Декларация, подписанная представителями университетов <a href="https://ria.ru/location_Oxford" target="_blank">Оксфорда</a>, Ноттингема, Эдинбурга, Эксетера, <a href="https://ria.ru/tag_location_Kembridzh" target="_blank">Кембриджа</a>, Сассекса и Йорка, призывает вернуть страну к нормальной жизни.Ученые настаивают, что практика локдаунов, когда людям предписывалось не выходить из дома, не встречаться, а магазины, общепит и сфера услуг закрывались, негативно сказывается на общественном здоровье."Это имеет разрушительный краткосрочный и долгосрочный эффект на общественное здоровье", - отмечается в документе.В частности, строгий карантин, по мнению авторов декларации, снижает объемы детской вакцинации, ухудшает ситуацию с кардиовакулярными заболеваниями, снижает количество скрининговых процедур в онкологии и ухудшает психическое здоровье населения. Из-за этого, отмечается в декларации, на несколько будущих лет увеличиваются показатели смертности, прежде всего среди работоспособного населения и молодежи.Вместе с тем, ученые подчеркивают, что те, кто подпадает под определение уязвимых перед коронавирусом (старшее поколение, люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями, те, кто проходит иммуноподавляющую терапию и пережившие пересадку органов) должны быть помещены под особое внимание и, возможно, под строгие ограничения."Мы знаем, что для пожилых вероятность смерти от COVID-19 более чем в тысячу раз выше, чем для молодежи. Но для детей, напротив, коронавирус является менее опасным, чем другие заболевания, к примеру грипп", - отмечается в документе.Критики такой позиции заявляют, что сторонники выработки коллективного иммунитета без ограничений в условиях пандемии забывают, что появляется все больше свидетельств того, что переболевшие коронавирусом приобретут долгосрочные проблемы со здоровьем, а также что существует так называемый "долгий COVID", когда после первичных мягких симптомов человек еще многие месяцы чувствует присутствие заболевания.Количество новых заражений коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Британии</a> в последние недели постоянно растет, накануне было зарегистрировано более 14 тысяч случаев за сутки. Власти заявляют о второй волне пандемии и рассматривают возможность ужесточения карантина и введения частичного локдауна.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560734.html

https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире