https://ria.ru/20201007/karabakh-1578680926.html

Саркисян заявил, что Россия может остановить бои в Карабахе

Общественность в Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике верит, что Россия может остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта, заявил... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:35

2020-10-07T17:35

2020-10-07T17:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

армен саркисян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Общественность в <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> и непризнанной Нагорно-Карабахской республике верит, что Россия может остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта, заявил в среду армянский президент <a href="https://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan" target="_blank">Армен Саркисян</a>.По его словам, у России есть влияние и на Армению, на <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a>, однако нужно заставить Турцию покинуть зону конфликта. Саркисян считает, что Москва может повлиять на Анкару.Президент добавил, что армяно-российские отношения - не сугубо политические, это не интересы определенного правительства в Армении или России. "Они настолько глубоки, что их можно назвать национальными интересами", - отметил Саркисян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

EDD KORVIN 1. Русский, помоги! 2. Русский, дай денег! 3. Русский, проваливай- оккупант проклятый. 😠 11

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россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армен саркисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире