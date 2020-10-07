Алиев призвал расширить число участников урегулирования в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Урегулированием конфликта в Карабахе должна заниматься не только Минская группа ОБСЕ, но и другие страны, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если говорить о мире, то, в первую очередь, я вижу его как политическое урегулирование, которое было бы всеобъемлющим, которое бы было долгосрочным, вечным при серьезных гарантиях ведущих стран мира. Тех стран, которые будут приемлемы как для Азербайджана, как для Армении. Я не исключаю, что состав этих стран может быть иным, нежели сегодня состав Минской группы", - сказал Алиев в интервью Первому каналу.
"Активное участие региональных держав, гарантии международных организаций и возврат, конечно, азербайджанцев на те земли, которые им по праву принадлежат", - добавил он, говоря о путях урегулирования ситуации.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе