В Кремле прокомментировали сообщения о сирийских боевиках в Карабахе
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сирийские боевики в Нагорном Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что лидер Турции Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
"Нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет собой большую опасность, является поводом для глубокой обеспокоенности РФ, о чем мы уже говорили", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли РФ проводить антитерроричтическую операцию в Карабахе, как это было в Сирии в связи с сообщениями о воюющих там боевиках из Сирии.
Также Песков отметил, что у него нет никакой информации о каких-то возможных мерах противодействия боевикам со стороны России.
"В настоящий момент мне не известно об этом", - ответил он на вопрос, может ли обеспокоенность России быть выражена в каких-то конкретных противодействиях боевикам.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.