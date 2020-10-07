https://ria.ru/20201007/karabakh-1578608161.html

В Кремле прокомментировали сообщения о сирийских боевиках в Карабахе

Сирийские боевики в Нагорном Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:25

2020-10-07T13:25

2020-10-07T13:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

башар асад

дмитрий песков

сергей нарышкин

нагорно-карабахская республика

сирия

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Сирийские боевики в Нагорном Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Сирийский лидер <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что лидер Турции Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе.Глава Службы внешней разведки РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a> заявил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Также Песков отметил, что у него нет никакой информации о каких-то возможных мерах противодействия боевикам со стороны России."В настоящий момент мне не известно об этом", - ответил он на вопрос, может ли обеспокоенность России быть выражена в каких-то конкретных противодействиях боевикам.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

нагорно-карабахская республика

сирия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, башар асад, дмитрий песков, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, сирия, азербайджан, армения, в мире