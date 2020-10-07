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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/karabakh-1578608161.html
В Кремле прокомментировали сообщения о сирийских боевиках в Карабахе
Сирийские боевики в Нагорном Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:25
2020-10-07T13:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
башар асад
дмитрий песков
сергей нарышкин
нагорно-карабахская республика
сирия
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Сирийские боевики в Нагорном Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Сирийский лидер <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что лидер Турции Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе.Глава Службы внешней разведки РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a> заявил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Также Песков отметил, что у него нет никакой информации о каких-то возможных мерах противодействия боевикам со стороны России."В настоящий момент мне не известно об этом", - ответил он на вопрос, может ли обеспокоенность России быть выражена в каких-то конкретных противодействиях боевикам.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
нагорно-карабахская республика
сирия
азербайджан
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обсе, башар асад, дмитрий песков, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, сирия, азербайджан, армения, в мире

В Кремле прокомментировали сообщения о сирийских боевиках в Карабахе

13:25 07.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сирийские боевики в Нагорном Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что лидер Турции Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

"Нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет собой большую опасность, является поводом для глубокой обеспокоенности РФ, о чем мы уже говорили", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли РФ проводить антитерроричтическую операцию в Карабахе, как это было в Сирии в связи с сообщениями о воюющих там боевиках из Сирии.

Также Песков отметил, что у него нет никакой информации о каких-то возможных мерах противодействия боевикам со стороны России.
"В настоящий момент мне не известно об этом", - ответил он на вопрос, может ли обеспокоенность России быть выражена в каких-то конкретных противодействиях боевикам.
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕБашар АсадДмитрий ПесковСергей НарышкинНагорно-Карабахская РеспубликаСирияАзербайджанАрменияВ мире
 
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