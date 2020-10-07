https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578737899.html

Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке

Ученые Дальневосточного федерального университета, которые сейчас изучают ситуацию с загрязнением на Камчатке, не подтверждают версию с утечкой ракетного... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T23:37

2020-10-07T23:37

2020-10-07T23:37

загрязнение воды на камчатке

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий кобылкин

владивосток

камчатский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости.</strong> Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a>, которые сейчас изучают ситуацию с загрязнением на Камчатке, не подтверждают версию с утечкой ракетного топлива с полигона или во время военных учений, гептил в пробах не найден, сообщил в своем аккаунте в <a href="https://www.facebook.com/dmitry.zemtsov/posts/3292662177498706" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> проректор вуза Дмитрий Земцов.Ранее ученые ДВФУ вылетели на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории. Земцов привел основные выводы по итогам второго дня их работы. В том числе версия об утечке нефтепродуктов и льяльных вод с проплывавшего мимо судна пока не подтверждается. Характерной пленки на воде и запаха ученые не наблюдают. Анализ космических снимков нефтяных загрязнений не выявил. Пробы воды, отправленные ранее в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, показывают превышение содержания фенола в 2,5 раза, нефтепродуктов - в 3,6 раза, но для массовой гибели гидробионтов этого слишком мало, отмечает Земцов."Версия 2: Утечка ракетного топлива с полигона Радыгино. Версия пока не подтверждается. В качестве возможного токсичного вещества назывался гептил (производное гидразина, компонент высококипящего ракетного топлива), но во взятых ранее пробах он не обнаружен. Повторные пробы едут во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>. Версия с утечкой ракетного топлива во время военных учений, соответственно, также не получила пока подтверждения", - написал проректор.Он отметил, что версия с выбросом ядохимикатов с Козельского полигона, предположительно, по реке Налычева пока не подтверждается."Распространявшиеся ранее снимки со спутников, где из реки в море что-то льется, не демонстративны: примерно так же выглядит и Налычева, и другие реки после дождя, когда их течение сносит в море ил и песок. Сегодня наши ученые на вертолете облетели Козельский полигон, завтра (в четверг – ред.) запланирована поездка туда и взятие проб. Визуально полигон в порядке, пробы отправятся во Владивосток, об итогах расскажем. Завтра коллеги также исследуют реку Налычева, где вчера активисты обнаружили и засняли на видео желтую пену", - сообщил проректор.По его словам, версии с сейсмической активностью и с вредоносным цветением водорослей также пока не подтверждаются."Побережье Камчатки исторически является зоной, где случается флюктуация численности фитобактерий (ядовитых водорослей), которые продуцируют разнообразные токсины, в том числе нейропаралитические. Эта версия могла бы получить подтверждение, если бы в пробах были обнаружены соответствующие вещества, но проведенные <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> исследования не включают поиск такого класса токсинов. Наши пробы вылетают во Владивосток завтра утром", - написал Земцов.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/1578716423.html

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578664704.html

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578644924.html

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владивосток

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-07T23:37 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий кобылкин, владивосток, камчатский край, происшествия