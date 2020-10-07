Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578737899.html
Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
Ученые Дальневосточного федерального университета, которые сейчас изучают ситуацию с загрязнением на Камчатке, не подтверждают версию с утечкой ракетного... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T23:37
2020-10-07T23:37
загрязнение воды на камчатке
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий кобылкин
владивосток
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578618007_0:50:1106:672_1400x0_80_0_0_314a23887f26168b01067f4ff63754d2.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости.</strong> Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a>, которые сейчас изучают ситуацию с загрязнением на Камчатке, не подтверждают версию с утечкой ракетного топлива с полигона или во время военных учений, гептил в пробах не найден, сообщил в своем аккаунте в <a href="https://www.facebook.com/dmitry.zemtsov/posts/3292662177498706" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> проректор вуза Дмитрий Земцов.Ранее ученые ДВФУ вылетели на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории. Земцов привел основные выводы по итогам второго дня их работы. В том числе версия об утечке нефтепродуктов и льяльных вод с проплывавшего мимо судна пока не подтверждается. Характерной пленки на воде и запаха ученые не наблюдают. Анализ космических снимков нефтяных загрязнений не выявил. Пробы воды, отправленные ранее в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, показывают превышение содержания фенола в 2,5 раза, нефтепродуктов - в 3,6 раза, но для массовой гибели гидробионтов этого слишком мало, отмечает Земцов."Версия 2: Утечка ракетного топлива с полигона Радыгино. Версия пока не подтверждается. В качестве возможного токсичного вещества назывался гептил (производное гидразина, компонент высококипящего ракетного топлива), но во взятых ранее пробах он не обнаружен. Повторные пробы едут во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>. Версия с утечкой ракетного топлива во время военных учений, соответственно, также не получила пока подтверждения", - написал проректор.Он отметил, что версия с выбросом ядохимикатов с Козельского полигона, предположительно, по реке Налычева пока не подтверждается."Распространявшиеся ранее снимки со спутников, где из реки в море что-то льется, не демонстративны: примерно так же выглядит и Налычева, и другие реки после дождя, когда их течение сносит в море ил и песок. Сегодня наши ученые на вертолете облетели Козельский полигон, завтра (в четверг – ред.) запланирована поездка туда и взятие проб. Визуально полигон в порядке, пробы отправятся во Владивосток, об итогах расскажем. Завтра коллеги также исследуют реку Налычева, где вчера активисты обнаружили и засняли на видео желтую пену", - сообщил проректор.По его словам, версии с сейсмической активностью и с вредоносным цветением водорослей также пока не подтверждаются."Побережье Камчатки исторически является зоной, где случается флюктуация численности фитобактерий (ядовитых водорослей), которые продуцируют разнообразные токсины, в том числе нейропаралитические. Эта версия могла бы получить подтверждение, если бы в пробах были обнаружены соответствующие вещества, но проведенные <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> исследования не включают поиск такого класса токсинов. Наши пробы вылетают во Владивосток завтра утром", - написал Земцов.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/1578716423.html
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578664704.html
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578644924.html
2
владивосток
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
2020-10-07T23:37
true
PT1M09S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578618007_0:0:960:720_1400x0_80_0_0_5a1a3782548f3d3f27de105c8cf845ab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий кобылкин, владивосток, камчатский край, происшествия

Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке

23:37 07.10.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудник СК РФ на берегу Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео
Сотрудник СК РФ на берегу Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета, которые сейчас изучают ситуацию с загрязнением на Камчатке, не подтверждают версию с утечкой ракетного топлива с полигона или во время военных учений, гептил в пробах не найден, сообщил в своем аккаунте в Facebook проректор вуза Дмитрий Земцов.
Ранее ученые ДВФУ вылетели на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории. Земцов привел основные выводы по итогам второго дня их работы. В том числе версия об утечке нефтепродуктов и льяльных вод с проплывавшего мимо судна пока не подтверждается. Характерной пленки на воде и запаха ученые не наблюдают. Анализ космических снимков нефтяных загрязнений не выявил. Пробы воды, отправленные ранее в Москву, показывают превышение содержания фенола в 2,5 раза, нефтепродуктов - в 3,6 раза, но для массовой гибели гидробионтов этого слишком мало, отмечает Земцов.
Грязная тенденция: кто в ответе за экологические катастрофы? - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 20:04Кардиограмма дня
Грязная тенденция: кто в ответе за экологические катастрофы?
"Версия 2: Утечка ракетного топлива с полигона Радыгино. Версия пока не подтверждается. В качестве возможного токсичного вещества назывался гептил (производное гидразина, компонент высококипящего ракетного топлива), но во взятых ранее пробах он не обнаружен. Повторные пробы едут во Владивосток. Версия с утечкой ракетного топлива во время военных учений, соответственно, также не получила пока подтверждения", - написал проректор.
Он отметил, что версия с выбросом ядохимикатов с Козельского полигона, предположительно, по реке Налычева пока не подтверждается.
"Распространявшиеся ранее снимки со спутников, где из реки в море что-то льется, не демонстративны: примерно так же выглядит и Налычева, и другие реки после дождя, когда их течение сносит в море ил и песок. Сегодня наши ученые на вертолете облетели Козельский полигон, завтра (в четверг – ред.) запланирована поездка туда и взятие проб. Визуально полигон в порядке, пробы отправятся во Владивосток, об итогах расскажем. Завтра коллеги также исследуют реку Налычева, где вчера активисты обнаружили и засняли на видео желтую пену", - сообщил проректор.
По его словам, версии с сейсмической активностью и с вредоносным цветением водорослей также пока не подтверждаются.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 16:49
На Камчатке рекультивируют Козельский полигон ядохимикатов
"Побережье Камчатки исторически является зоной, где случается флюктуация численности фитобактерий (ядовитых водорослей), которые продуцируют разнообразные токсины, в том числе нейропаралитические. Эта версия могла бы получить подтверждение, если бы в пробах были обнаружены соответствующие вещества, но проведенные Роспотребнадзором исследования не включают поиск такого класса токсинов. Наши пробы вылетают во Владивосток завтра утром", - написал Земцов.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
Малая Лагерная бухта на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 15:36
Стало известно, какие предприятия проверят из-за загрязнения на Камчатке
 
Обсудить2
Загрязнение воды на КамчаткеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий КобылкинВладивостокКамчатский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
22:46Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
22:39Мясников рассказал о двух видах COVID-19
22:31Специалисты ФМБА отправятся на Камчатку искать источник загрязнения
Лента новостейМолния