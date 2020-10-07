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https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578646077.html
Матвиенко призвала не спешить с выводами по загрязнению на Камчатке
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что уже в ближайшее время появится информация о том, что произошло в Авачинском заливе на Камчатке. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:41
2020-10-07T15:41
загрязнение воды на камчатке
валентина матвиенко
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
дмитрий кобылкин
александр бастрыкин
москва
камчатский край
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> рассчитывает, что уже в ближайшее время появится информация о том, что произошло в Авачинском заливе на Камчатке."Я думаю, что уже в ближайшее время граждане, общество будут проинформированы о том, что произошло все-таки на самом деле на Камчатке", - заявила Матвиенко в среду журналистам.Спикер Совфеда призвала не торопиться с "назначением виновных". "Очень важно сейчас проанализировать причины случившегося, этим сейчас активнейшим образом и занимаются соответствующие федеральные ведомства, прокуратура. Необходимо понять влияние человеческого фактора, почему это могло произойти, и только после этого уже делать выводы о своевременности принятых мер региональными властями, федеральными надзорными органами", - убеждена Матвиенко.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kamchatka-1578630416.html
https://ria.ru/20201007/zagryaznenie-1578602798.html
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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загрязнение воды на камчатке, валентина матвиенко, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, александр бастрыкин, москва, камчатский край, общество

Матвиенко призвала не спешить с выводами по загрязнению на Камчатке

15:41 07.10.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео
Сотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что уже в ближайшее время появится информация о том, что произошло в Авачинском заливе на Камчатке.
"Я думаю, что уже в ближайшее время граждане, общество будут проинформированы о том, что произошло все-таки на самом деле на Камчатке", - заявила Матвиенко в среду журналистам.
Спикер Совфеда призвала не торопиться с "назначением виновных". "Очень важно сейчас проанализировать причины случившегося, этим сейчас активнейшим образом и занимаются соответствующие федеральные ведомства, прокуратура. Необходимо понять влияние человеческого фактора, почему это могло произойти, и только после этого уже делать выводы о своевременности принятых мер региональными властями, федеральными надзорными органами", - убеждена Матвиенко.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
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Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
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Загрязнение воды на КамчаткеВалентина МатвиенкоСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФГенеральная прокуратура РФДмитрий КобылкинАлександр БастрыкинМоскваКамчатский крайОбщество
 
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