https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578646077.html

Матвиенко призвала не спешить с выводами по загрязнению на Камчатке

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что уже в ближайшее время появится информация о том, что произошло в Авачинском заливе на Камчатке. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:41

2020-10-07T15:41

2020-10-07T15:41

загрязнение воды на камчатке

валентина матвиенко

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дмитрий кобылкин

александр бастрыкин

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> рассчитывает, что уже в ближайшее время появится информация о том, что произошло в Авачинском заливе на Камчатке."Я думаю, что уже в ближайшее время граждане, общество будут проинформированы о том, что произошло все-таки на самом деле на Камчатке", - заявила Матвиенко в среду журналистам.Спикер Совфеда призвала не торопиться с "назначением виновных". "Очень важно сейчас проанализировать причины случившегося, этим сейчас активнейшим образом и занимаются соответствующие федеральные ведомства, прокуратура. Необходимо понять влияние человеческого фактора, почему это могло произойти, и только после этого уже делать выводы о своевременности принятых мер региональными властями, федеральными надзорными органами", - убеждена Матвиенко.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kamchatka-1578630416.html

https://ria.ru/20201007/zagryaznenie-1578602798.html

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камчатский край

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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-07T15:41 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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