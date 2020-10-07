https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578644924.html

Стало известно, какие предприятия проверят из-за загрязнения на Камчатке

Росприроднадзор направил в прокуратуру запросы на внеплановую проверку ряда предприятий, работающих на Камчатке, которые могли быть причиной загрязнения... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:36

2020-10-07T15:36

2020-10-07T15:36

загрязнение воды на камчатке

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

москва

камчатский край

камчатскэнерго

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> направил в прокуратуру запросы на внеплановую проверку ряда предприятий, работающих на Камчатке, которые могли быть причиной загрязнения акватории полуострова, говорится в <a href="https://www.instagram.com/_svetlana__radionova_/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Радионовой</a>.Ранее Радионова назвала два предприятия, где пройдет проверка - "Камчатский водоканал" и ТЭЦ."Направили в прокуратуру запросы на внеплановые проверки ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Kamchatskehnergo/" target="_blank" data-auto="true">Камчатскэнерго</a>", Камчатской ТЭЦ-2, КГУП "Камчатский водоканал" — по последнему уже получили разрешение, начнем 9 октября", - говорится в сообщении.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.

москва

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-07T15:36 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, москва, камчатский край, камчатскэнерго, происшествия