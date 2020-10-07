https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578622529.html

Серферы покинули загрязненный пляж на Камчатке

Все серферы, которые работали и учились в серф-школах на Халактырском пляже на Камчатке, покинули побережье, некоторые из них подают заявления в прокуратуру... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:21

2020-10-07T14:21

2020-10-07T14:51

туризм

новости - туризм

загрязнение воды на камчатке

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

генеральная прокуратура рф

дмитрий кобылкин

александр бастрыкин

москва

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Все серферы, которые работали и учились в серф-школах на Халактырском пляже на Камчатке, покинули побережье, некоторые из них подают заявления в прокуратуру из-за загрязнения воды и вреда здоровью после контакта с ней, сообщил РИА Новости один из пострадавших, житель Москвы Алексей.Всего на пляже три серф-школы. Ранее две из них закрылись, в последней в среду еще оставались несколько человек, но занятия не проводились - в воду серферы не заходили со 2 октября. Сотрудники школы ране сообщали РИА Новости, что всего в их лагере пострадало от контакта с водой около 60 человек. Алексей рассказывал, что после контакта с водой у него возникли проблемы со зрением, а медосмотр показал увеличение печени. К данному моменту, по его словам, "в целом все уже прошло", но он продолжает использовать лекарства."Мы все сейчас уехали с пляжа, там совсем никого не осталось. Ни в нашем, ни в соседних лагерях… Завтра подаю заявление в местную прокуратуру, сегодня не успел, плюс подал в три прокуратуры: две московские (в том числе природоохранная - ред.), плюс природоохранная местная", - сказал собеседник.По его словам, помимо него, заявления подали еще несколько человек.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578557767.html

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578551098.html

москва

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-07T14:21 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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