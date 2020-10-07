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https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578605417.html
СК возбудил дело после загрязнения Авачинского залива на Камчатке
На Камчатке по факту загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:11
2020-10-07T14:46
светлана петренко
петропавловск-камчатский
загрязнение воды на камчатке
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> На Камчатке по факту загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственного комитета</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Дело расследуется по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).По данным следствия, в период с первого сентября по третье октября в акватории Авачинского залива - в границах <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> и Елизовского района - изменился цвет воды в океане и погибли морские животные.Это явление было отмечено в районе Халактырского пляжа, а также в бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная.Согласно имеющимся материалам, такие последствия повлекло загрязнение акватории нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом.Также пострадали люди. Ухудшилось состояние двух серфингистов, после пребывания в воде они получили химические ожоги роговицы глаз.Сейчас продолжается исследование проб, назначена судебная экоэкспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований.По делу устанавливаются все обстоятельства ЧП, а также виновные в произошедшем.
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578557767.html
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
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светлана петренко, петропавловск-камчатский, загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия

СК возбудил дело после загрязнения Авачинского залива на Камчатке

13:11 07.10.2020 (обновлено: 14:46 07.10.2020)
 
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На Камчатке по факту загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Дело расследуется по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).
По данным следствия, в период с первого сентября по третье октября в акватории Авачинского залива - в границах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района - изменился цвет воды в океане и погибли морские животные.
Это явление было отмечено в районе Халактырского пляжа, а также в бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная.
Согласно имеющимся материалам, такие последствия повлекло загрязнение акватории нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом.
Также пострадали люди. Ухудшилось состояние двух серфингистов, после пребывания в воде они получили химические ожоги роговицы глаз.
Сейчас продолжается исследование проб, назначена судебная экоэкспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований.
По делу устанавливаются все обстоятельства ЧП, а также виновные в произошедшем.
Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Светлана ПетренкоПетропавловск-КамчатскийЗагрязнение воды на КамчаткеСледственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайПроисшествия
 
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