https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578592116.html

Солодов: признаков разлива химикатов на военных полигонах на Камчатке нет

Внешних признаков разлива химикатов на двух военных полигонах на Камчатке, расположенных у места загрязнения воды, нет, сообщил журналистам глава региона... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:13

2020-10-07T12:13

2020-10-07T12:13

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

генеральная прокуратура рф

дмитрий кобылкин

александр бастрыкин

москва

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205936_0:415:2048:1567_1400x0_80_0_0_bbc72bb1a713eb49ee721138ad9f718e.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Внешних признаков разлива химикатов на двух военных полигонах на Камчатке, расположенных у места загрязнения воды, нет, сообщил журналистам глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>."Козельский полигон ядохимикатов, вчера туда выезжала группа контролирующих органов. Был осуществлен визуальный осмотр, были взяты пробы грунтовых вод и грунта. Первые результаты будут понятны сегодня вечером… Осмотрели полигон с воздуха, визуально признаков разлива нет, но мы будет пристально смотреть за этим объектом", - сказал губернатор."При визуальном осмотре Козельского полигона обнаружены нарушения внешнего периметра ограждения и в ряде случаев сетка, которая должна удерживать грунт, была нарушена. По мнению членов экспедиционной группы, эти повреждения не могут привести к нарушению целостности самих удерживающих конструкций, но мы внимательнейшим образом будем это анализировать, ждем итогов анализов проб, которые сегодня первые будут по Козельскому полигону", - заявил Солодов.Он добавил, что по исследованию Радыгинского полигона такие же данные - визуальный осмотр не показал каких-либо нарушений, пробы взяты. "Оснований полагать, что там был разлив веществ, нет", - отметил он.По словам Солодова, в последние два дня на Камчатке ухудшилась погода, ученые вынуждены были прервать экспедицию, а пробы, которые пока не успели отобрать, отправятся во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> в четверг. "Сегодня поэтому делали облет, что было видно - изменение цвета воды океана в нескольких местах. Трактовку предстоит дать ученым. Все пробы забраны, состояние воды, прибрежной территории удовлетворительное. Мертвых животных скоплений не обнаружено", - сказал он.Ранее в Восточном военном округе указывали, что загрязнение воды у Халактырского пляжа на Камчатке не связано с Тихоокеанским флотом: на полигоне никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было с июня, в тот же период мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота в акватории Авачинского залива не проводилось. Кроме того, нефтепродукты и вещества, содержащие фенол и его соединения, о наличии которых в пробах воды заявляется представителями различных организаций, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют, указали в ведомстве.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578557767.html

https://ria.ru/20201006/zagraznenie-1578490266.html

москва

владивосток

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки. 2020-10-07T12:13 true PT3M01S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, александр бастрыкин, москва, владивосток, камчатский край, происшествия