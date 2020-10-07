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https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578557767.html
В Генпрокуратуре сообщили об итогах исследования проб воды на Камчатке
Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:37
2020-10-07T09:52
следственный комитет россии (ск рф)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
петропавловск-камчатский
загрязнение воды на камчатке
генеральная прокуратура рф
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ."Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу в 2,5 раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что исследованы песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.В ходе проверочных мероприятий выполнены осмотры прибрежной территории, взяты пробы воды и почвы, в том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты. Результаты исследования атмосферного воздуха, проведённого Камчатским УГМС 5 октября в районе Халактырского пляжа, не установили загрязнения. Кроме того, взяты пробы донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе (в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a>), а также на полигонах. Результаты этих исследований контролируются. Всего в рамках мероприятий привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка.Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы. Так, с целью проверки поступающей информации об источнике загрязнения на реке Налычева и возможной утечке захороненных отходов прокуратура проверила Козельский и Радыгинский полигоны. Оценку их соответствия требованиям закона дадут в комплексе с отобранными образцами исследований.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>, у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, в окрестностях нашли мертвых морских животных. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатки выявило в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды и погибших животных отправлены на анализы, химических реагентов в воде не найдено, но есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. Проверкой по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки занимается <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578551098.html
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578548001.html
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Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
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следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), петропавловск-камчатский, загрязнение воды на камчатке, генеральная прокуратура рф, камчатский край, происшествия

В Генпрокуратуре сообщили об итогах исследования проб воды на Камчатке

09:37 07.10.2020 (обновлено: 09:52 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды
Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу в 2,5 раза", - говорится в сообщении.
Погибшая ларга, выброшенная на берег Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
08:44РИА Наука
Ученые из ДВФУ исследуют ситуацию с загрязнением на Камчатке
Отмечается, что исследованы песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.
В ходе проверочных мероприятий выполнены осмотры прибрежной территории, взяты пробы воды и почвы, в том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты. Результаты исследования атмосферного воздуха, проведённого Камчатским УГМС 5 октября в районе Халактырского пляжа, не установили загрязнения. Кроме того, взяты пробы донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе (в Петропавловске-Камчатском), а также на полигонах. Результаты этих исследований контролируются. Всего в рамках мероприятий привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка.
Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы. Так, с целью проверки поступающей информации об источнике загрязнения на реке Налычева и возможной утечке захороненных отходов прокуратура проверила Козельский и Радыгинский полигоны. Оценку их соответствия требованиям закона дадут в комплексе с отобранными образцами исследований.
Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
07:58
Серферы на Камчатке рассказали о пострадавших от загрязнения океана
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае, у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, в окрестностях нашли мертвых морских животных. Минприроды Камчатки выявило в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды и погибших животных отправлены на анализы, химических реагентов в воде не найдено, но есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. Проверкой по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки занимается СК, Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Петропавловск-КамчатскийЗагрязнение воды на КамчаткеГенеральная прокуратура РФКамчатский крайПроисшествия
 
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