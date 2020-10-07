https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578557767.html

В Генпрокуратуре сообщили об итогах исследования проб воды на Камчатке

Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:37

2020-10-07T09:37

2020-10-07T09:52

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

петропавловск-камчатский

загрязнение воды на камчатке

генеральная прокуратура рф

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ."Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу в 2,5 раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что исследованы песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.В ходе проверочных мероприятий выполнены осмотры прибрежной территории, взяты пробы воды и почвы, в том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты. Результаты исследования атмосферного воздуха, проведённого Камчатским УГМС 5 октября в районе Халактырского пляжа, не установили загрязнения. Кроме того, взяты пробы донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе (в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a>), а также на полигонах. Результаты этих исследований контролируются. Всего в рамках мероприятий привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка.Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы. Так, с целью проверки поступающей информации об источнике загрязнения на реке Налычева и возможной утечке захороненных отходов прокуратура проверила Козельский и Радыгинский полигоны. Оценку их соответствия требованиям закона дадут в комплексе с отобранными образцами исследований.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>, у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, в окрестностях нашли мертвых морских животных. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатки выявило в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды и погибших животных отправлены на анализы, химических реагентов в воде не найдено, но есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. Проверкой по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки занимается <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578551098.html

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578548001.html

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петропавловск-камчатский

камчатский край

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Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки. 2020-10-07T09:37 true PT3M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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