В Генпрокуратуре сообщили об итогах исследования проб воды на Камчатке
09:37 07.10.2020 (обновлено: 09:52 07.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу в 2,5 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исследованы песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.
В ходе проверочных мероприятий выполнены осмотры прибрежной территории, взяты пробы воды и почвы, в том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты. Результаты исследования атмосферного воздуха, проведённого Камчатским УГМС 5 октября в районе Халактырского пляжа, не установили загрязнения. Кроме того, взяты пробы донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе (в Петропавловске-Камчатском), а также на полигонах. Результаты этих исследований контролируются. Всего в рамках мероприятий привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка.
Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы. Так, с целью проверки поступающей информации об источнике загрязнения на реке Налычева и возможной утечке захороненных отходов прокуратура проверила Козельский и Радыгинский полигоны. Оценку их соответствия требованиям закона дадут в комплексе с отобранными образцами исследований.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае, у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, в окрестностях нашли мертвых морских животных. Минприроды Камчатки выявило в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды и погибших животных отправлены на анализы, химических реагентов в воде не найдено, но есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. Проверкой по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки занимается СК, Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.