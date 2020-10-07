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https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578551098.html
Ученые из ДВФУ исследуют ситуацию с загрязнением на Камчатке
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проводят собственное исследование по ситуации с загрязнением Халактырского пляжа на Камчатке, будет... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:44
2020-10-07T08:44
риа наука
загрязнение воды на камчатке
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
генеральная прокуратура рф
дмитрий кобылкин
александр бастрыкин
москва
камчатский край
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости.</strong> Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> (ДВФУ) проводят собственное исследование по ситуации с <a href="https://ria.ru/category_zagryaznenie-vody-na-kamchatke/" target="_blank">загрязнением Халактырского пляжа на Камчатке</a>, будет развернута сеть станций, взяты первые пробы, сообщает университет."Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) приступили к работе на Халактырском пляже и в прилегающих акваториях <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>. Команда биологов, океанологов и экологов получила необходимые пробы воды, осадочных пород и образцов погибших животных, заморозила и подготовила их для отправки в лаборатории ДВФУ и институтов Дальневосточного отделения Дальневосточного отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> (ДВО РАН) для комплексного изучения", - говорится в сообщении.По словам заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилла Винникова, которые приводятся в сообщении, главной задачей научной группы на данном этапе является определение токсичного вещества и его источника."До настоящего времени пробы на лабораторный анализ собирались довольно хаотично, поэтому общая картина состояния прибрежных акваторий не ясна. Мы выстроим сеть сбора в виде последовательной цепи станций (трансект) - как распределенных вдоль побережья, так и уходящих на океаническую глубину. Наша задача в первую очередь - грамотно собрать пробы и точно определить масштабы происшествия в регионе", - сообщил он.По информации участников экспедиции, которая приводится в сообщении, все заборы и исследования "проводятся максимально открыто, в присутствии представителей общественности и при их активном содействии"."Пробы грунта и воды в первый же день производились при активном участии команды дайверов и специалистов из Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> сообщало, что шторм не позволяет специалистам обследовать акваторию, пострадавшую от загрязнения на Камчатке.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578548001.html
https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578449373.html
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Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
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загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, александр бастрыкин, москва, камчатский край, общество

Ученые из ДВФУ исследуют ситуацию с загрязнением на Камчатке

08:44 07.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПогибшая ларга, выброшенная на берег Халактырского пляжа на полуострове Камчатка
Погибшая ларга, выброшенная на берег Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проводят собственное исследование по ситуации с загрязнением Халактырского пляжа на Камчатке, будет развернута сеть станций, взяты первые пробы, сообщает университет.
"Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) приступили к работе на Халактырском пляже и в прилегающих акваториях Камчатского края. Команда биологов, океанологов и экологов получила необходимые пробы воды, осадочных пород и образцов погибших животных, заморозила и подготовила их для отправки в лаборатории ДВФУ и институтов Дальневосточного отделения Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) для комплексного изучения", - говорится в сообщении.
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07:58
Серферы на Камчатке рассказали о пострадавших от загрязнения океана
По словам заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилла Винникова, которые приводятся в сообщении, главной задачей научной группы на данном этапе является определение токсичного вещества и его источника.
"До настоящего времени пробы на лабораторный анализ собирались довольно хаотично, поэтому общая картина состояния прибрежных акваторий не ясна. Мы выстроим сеть сбора в виде последовательной цепи станций (трансект) - как распределенных вдоль побережья, так и уходящих на океаническую глубину. Наша задача в первую очередь - грамотно собрать пробы и точно определить масштабы происшествия в регионе", - сообщил он.
По информации участников экспедиции, которая приводится в сообщении, все заборы и исследования "проводятся максимально открыто, в присутствии представителей общественности и при их активном содействии".
"Пробы грунта и воды в первый же день производились при активном участии команды дайверов и специалистов из Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении.
Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 15:28
Эксперт оценил вероятные последствия загрязнения вод на Камчатке
Ранее Минприроды сообщало, что шторм не позволяет специалистам обследовать акваторию, пострадавшую от загрязнения на Камчатке.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
 
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РИА НаукаЗагрязнение воды на КамчаткеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Генеральная прокуратура РФДмитрий КобылкинАлександр БастрыкинМоскваКамчатский крайОбщество
 
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