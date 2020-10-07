https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578548001.html

Серферы на Камчатке рассказали о пострадавших от загрязнения океана

Серферы, работающие в одной из серф-школ на Халактырском пляже на Камчатке, рассказали РИА Новости, что не менее 60 человек из их лагеря пострадали в результате РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T07:58

2020-10-07T07:58

2020-10-07T07:58

загрязнение воды на камчатке

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

генеральная прокуратура рф

дмитрий кобылкин

александр бастрыкин

москва

камчатский край

петропавловск-камчатский

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Серферы, работающие в одной из серф-школ на Халактырском пляже на Камчатке, рассказали РИА Новости, что не менее 60 человек из их лагеря пострадали в результате загрязнения акватории, у них были отмечены ожоги роговицы глаза, тошнота и реакция на коже.Елена и Алексей живут и работают в лагере уже три смены - по две недели каждая, в основном учиться серфингу сюда приезжают из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>. По словам собеседников, проблемы со здоровьем отмечались еще у участников первой смены. Алексей рассказал, что ему врачи диагностировали ожог роговицы."Я полностью прошел медосмотр, по крови – более-менее результаты, по печени - проблемы, она стала немного увеличена, до этого не была. По глазам – сначала была легкая пелена, она проходила в течение дня. Залез в воду в начале октября, вышел из воды, вытянул руку и не вижу ее, она вся мутная. Прошло только через 4 часа, когда выпил обезболивающее и антигистаминное. В целом сейчас все уже прошло, но сетчатка до сих пор сухая, я каждые 3-4 часа капаю капли в глаза, мажу мазь", - рассказал Алексей.По его словам, врачи пока не дают прогнозов на выздоровление. "Прописали на 2 месяца мазь, постоянно капать капли. Сказали, что хорошо, что пострадал только верхний слой роговицы, - глубже не сожгло. Говорят, что неизвестно, какие последствия и осложнения будут", - отметил собеседник.Он также рассказал, что отмечал у себя реакцию на коже после купания – красные пятна по всей ноге вокруг открытого пореза. Елена рассказала, что у нее - постоянная тошнота, кашель, потеря обоняния, хотя она уже давно не заходила в море.Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас вода на Халактырском пляже мутная, с желтой пеной, которая остается на песке. На берегу лежит множество выброшенных мертвых мелких рыб, в остальном пляж чистый."Вода стала желтоватая. До 2 октября эта пена была существенно белее. Думаем, что после шторма какая-то субстанция поднимается со дна. Дня два назад штормом вымыло (с пляжа) мертвых побелевших ежей… Запах у океана чувствуется - непонятный, особенно резкий от этой желтой пены", - уточнил Алексей.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578449373.html

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578512987.html

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