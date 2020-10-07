https://ria.ru/20201007/kabluki-1578603108.html

Онищенко призвал женщин не носить каблуки

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал женщин отказаться от туфель высоких на каблуках, так как "мужчины не стоят" такого... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:02

2020-10-07T13:02

2020-10-07T13:02

россия

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> призвал женщин отказаться от туфель высоких на каблуках, так как "мужчины не стоят" такого удара по здоровью."Бросьте носить на каблуках туфли, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне", - сказал Онищенко на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/zozh-1578212751.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, геннадий онищенко, общество