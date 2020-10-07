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https://ria.ru/20201007/jeunet-1578287443.html
Жан-Пьер Жене приступил к съемкам футуристической комедии
Жан-Пьер Жене начал съемки для Netflix футуристического фильма под названием BigBug об искусственном интеллекте, сообщает Le Figaro. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:12
2020-10-07T03:33
кино и сериалы
культура
новости культуры
netflix
питер джексон
франция
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Жан-Пьер Жене начал съемки для Netflix футуристического фильма под названием BigBug об искусственном интеллекте, <a href="https://www.lefigaro.fr/cinema/jean-pierre-jeunet-tourne-bigbug-comedie-futuriste-avec-isabelle-nanty-et-elsa-zylberstein-20201005" target="_blank">сообщает</a> Le Figaro.В ленте принимают участие Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти, Альбан Ленуар, Юсеф Хайди. Действие происходит в 2050 году. Семья вместе со своими роботами оказывается взаперти у себя дома, тогда как во внешнем мире начинается восстание андроидов. Жан-Пьер Жене участвовал в написании сценария. Он начал работу над этим проектом еще четыре года назад, но во Франции ему никак не удавалось найти киностудию, которая взялась бы за производство ленты."Все мне говорили, что не знают, как продавать этот фильм из-за роботов", — пояснил сам режиссер. В результате проектом заинтересовался Netflix, у которого на всю процедуру одобрения ушло 24 часа. Свой предыдущий полнометражный фильм "Невероятное путешествие мистера Спивета" режиссер снял в 2013 году. Он также планирует псевдодокументальную ленту о съемках фильма "Амели" в духе проекта "Забытые киноленты" Питера Джексона и Косты Ботеса о вымышленном новозеландском режиссере Колине Маккензи.
https://ria.ru/20200812/1575625222.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, питер джексон, франция

Жан-Пьер Жене приступил к съемкам футуристической комедии

03:12 07.10.2020 (обновлено: 03:33 07.10.2020)
 
© Фото : Netflix / Bruno CalvoЖан-Пьер Жене приступил к съемкам нового фильма на Netflix
Жан-Пьер Жене приступил к съемкам нового фильма на Netflix - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Netflix / Bruno Calvo
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Жан-Пьер Жене начал съемки для Netflix футуристического фильма под названием BigBug об искусственном интеллекте, сообщает Le Figaro.
В ленте принимают участие Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти, Альбан Ленуар, Юсеф Хайди.
Действие происходит в 2050 году. Семья вместе со своими роботами оказывается взаперти у себя дома, тогда как во внешнем мире начинается восстание андроидов.
Жан-Пьер Жене участвовал в написании сценария. Он начал работу над этим проектом еще четыре года назад, но во Франции ему никак не удавалось найти киностудию, которая взялась бы за производство ленты.
"Все мне говорили, что не знают, как продавать этот фильм из-за роботов", — пояснил сам режиссер.
В результате проектом заинтересовался Netflix, у которого на всю процедуру одобрения ушло 24 часа.
Свой предыдущий полнометражный фильм "Невероятное путешествие мистера Спивета" режиссер снял в 2013 году.
Он также планирует псевдодокументальную ленту о съемках фильма "Амели" в духе проекта "Забытые киноленты" Питера Джексона и Косты Ботеса о вымышленном новозеландском режиссере Колине Маккензи.
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