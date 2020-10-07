https://ria.ru/20201007/jeunet-1578287443.html

Жан-Пьер Жене приступил к съемкам футуристической комедии

Жан-Пьер Жене начал съемки для Netflix футуристического фильма под названием BigBug об искусственном интеллекте, сообщает Le Figaro. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:12

2020-10-07T03:12

2020-10-07T03:33

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Жан-Пьер Жене начал съемки для Netflix футуристического фильма под названием BigBug об искусственном интеллекте, <a href="https://www.lefigaro.fr/cinema/jean-pierre-jeunet-tourne-bigbug-comedie-futuriste-avec-isabelle-nanty-et-elsa-zylberstein-20201005" target="_blank">сообщает</a> Le Figaro.В ленте принимают участие Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти, Альбан Ленуар, Юсеф Хайди. Действие происходит в 2050 году. Семья вместе со своими роботами оказывается взаперти у себя дома, тогда как во внешнем мире начинается восстание андроидов. Жан-Пьер Жене участвовал в написании сценария. Он начал работу над этим проектом еще четыре года назад, но во Франции ему никак не удавалось найти киностудию, которая взялась бы за производство ленты."Все мне говорили, что не знают, как продавать этот фильм из-за роботов", — пояснил сам режиссер. В результате проектом заинтересовался Netflix, у которого на всю процедуру одобрения ушло 24 часа. Свой предыдущий полнометражный фильм "Невероятное путешествие мистера Спивета" режиссер снял в 2013 году. Он также планирует псевдодокументальную ленту о съемках фильма "Амели" в духе проекта "Забытые киноленты" Питера Джексона и Косты Ботеса о вымышленном новозеландском режиссере Колине Маккензи.

https://ria.ru/20200812/1575625222.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, питер джексон, франция