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Шоубиз
https://ria.ru/20201007/ivleeva-1578608976.html
"Фигурка — топ": фото Ивлеевой в бикини вызвало ажиотаж в Сети
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников девушки. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:28
2020-10-07T13:28
шоубиз
анастасия ивлеева
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Анастасия Ивлеева</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGCAUuSAjN5/" target="_blank">Instagram</a> откровенное фото. Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников девушки.В кадре звезда позирует в раздельном купальнике пыльного цвета, который подчеркивает красоту ее стройного загорелого тела.- Доброе утро, - написала фолловерам Ивлеева под постом с фотографией.Пользователи Сети не остались равнодушными к пикантному образу знаменитости и оставили множество комплиментов в комментариях к снимку:- Как же приятно получать такие фото с утра!<br>- Фигурка – топ!<br>- Какая нежная. Классное фото.<br>- Всегда смотрела на тебя и вдохновлялась. Прекрасна во всем! <br>- Дайте мне такую же точеную фигу
https://ria.ru/20201001/fotosessiya-1578074915.html
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анастасия ивлеева

"Фигурка — топ": фото Ивлеевой в бикини вызвало ажиотаж в Сети

13:28 07.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников девушки.
В кадре звезда позирует в раздельном купальнике пыльного цвета, который подчеркивает красоту ее стройного загорелого тела.
- Доброе утро, - написала фолловерам Ивлеева под постом с фотографией.
Пользователи Сети не остались равнодушными к пикантному образу знаменитости и оставили множество комплиментов в комментариях к снимку:
- Как же приятно получать такие фото с утра!
- Фигурка – топ!
- Какая нежная. Классное фото.
- Всегда смотрела на тебя и вдохновлялась. Прекрасна во всем!
- Дайте мне такую же точеную фигу
Настя Ивлеева - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 19:49Шоубиз
Фанаты Ивлеевой неоднозначно восприняли ее смелый образ для фотосессии
 
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ШоубизАнастасия Ивлеева
 
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