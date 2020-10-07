https://ria.ru/20201007/ivleeva-1578608976.html

"Фигурка — топ": фото Ивлеевой в бикини вызвало ажиотаж в Сети

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников девушки. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:28

2020-10-07T13:28

2020-10-07T13:28

шоубиз

анастасия ивлеева

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Анастасия Ивлеева</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGCAUuSAjN5/" target="_blank">Instagram</a> откровенное фото. Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников девушки.В кадре звезда позирует в раздельном купальнике пыльного цвета, который подчеркивает красоту ее стройного загорелого тела.- Доброе утро, - написала фолловерам Ивлеева под постом с фотографией.Пользователи Сети не остались равнодушными к пикантному образу знаменитости и оставили множество комплиментов в комментариях к снимку:- Как же приятно получать такие фото с утра!<br>- Фигурка – топ!<br>- Какая нежная. Классное фото.<br>- Всегда смотрела на тебя и вдохновлялась. Прекрасна во всем! <br>- Дайте мне такую же точеную фигу

https://ria.ru/20201001/fotosessiya-1578074915.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева