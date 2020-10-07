https://ria.ru/20201007/ivleeva-1578608976.html
"Фигурка — топ": фото Ивлеевой в бикини вызвало ажиотаж в Сети
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников девушки. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:28
2020-10-07T13:28
2020-10-07T13:28
шоубиз
анастасия ивлеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155176/02/1551760286_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_276ae30711156c1029a17f4fcb5580d7.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Анастасия Ивлеева</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGCAUuSAjN5/" target="_blank">Instagram</a> откровенное фото. Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников девушки.В кадре звезда позирует в раздельном купальнике пыльного цвета, который подчеркивает красоту ее стройного загорелого тела.- Доброе утро, - написала фолловерам Ивлеева под постом с фотографией.Пользователи Сети не остались равнодушными к пикантному образу знаменитости и оставили множество комплиментов в комментариях к снимку:- Как же приятно получать такие фото с утра!<br>- Фигурка – топ!<br>- Какая нежная. Классное фото.<br>- Всегда смотрела на тебя и вдохновлялась. Прекрасна во всем! <br>- Дайте мне такую же точеную фигу
https://ria.ru/20201001/fotosessiya-1578074915.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155176/02/1551760286_99:0:2830:2048_1400x0_80_0_0_c569336ca13b904f2093e25eae515c8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ивлеева