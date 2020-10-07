https://ria.ru/20201007/instagram-1578592894.html

Instagram будет бороться с оскорблениями в соцсетях

Instagram завил, что будет "прятать" негативные комментарии к постам с целью сократить число случаев издевательств и оскорблений в социальной сети, удаляться... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:18

2020-10-07T12:18

2020-10-07T12:18

instagram

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> завил, что будет "прятать" негативные комментарии к постам с целью сократить число случаев издевательств и оскорблений в социальной сети, удаляться скрытые сообщения не будут, сообщается на сайте компании."В последние несколько дней мы начали тестировать новую функцию, которая будет скрывать комментарии, похожие на те, о которых сообщали (пользователи, как о неуместных – ред.). Из исследований мы знаем, что, несмотря на то, что люди не ходят подвергаться воздействию негативных комментариев, они выступают за большую прозрачность в вопросе о том, какие комментарии скрываются. Чтобы увидеть (эти – ред.) комментарии, вы можете нажать "посмотреть скрытые комментарии", - говорится в заявлении Instagram .Кроме того, в рамках политики по уменьшению уровня агрессии Instagram планирует ввести дополнительное предупреждение для пользователей, которые регулярно пытаются публиковать потенциально оскорбительные комментарии. Планируется, что перед публикацией таких комментариев пользователь будет видеть всплывающее сообщение от Instagram о том, что "это может нарушать правила" соцсети. В этом сообщении Instagram также предупреждает пользователя о том, что его комментарий может быть скрыт.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

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https://ria.ru/20201007/moshenniki-1578535078.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, технологии, общество