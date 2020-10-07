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https://ria.ru/20201007/instagram-1578592894.html
Instagram будет бороться с оскорблениями в соцсетях
Instagram завил, что будет "прятать" негативные комментарии к постам с целью сократить число случаев издевательств и оскорблений в социальной сети, удаляться... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:18
2020-10-07T12:18
instagram
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> завил, что будет "прятать" негативные комментарии к постам с целью сократить число случаев издевательств и оскорблений в социальной сети, удаляться скрытые сообщения не будут, сообщается на сайте компании."В последние несколько дней мы начали тестировать новую функцию, которая будет скрывать комментарии, похожие на те, о которых сообщали (пользователи, как о неуместных – ред.). Из исследований мы знаем, что, несмотря на то, что люди не ходят подвергаться воздействию негативных комментариев, они выступают за большую прозрачность в вопросе о том, какие комментарии скрываются. Чтобы увидеть (эти – ред.) комментарии, вы можете нажать "посмотреть скрытые комментарии", - говорится в заявлении Instagram .Кроме того, в рамках политики по уменьшению уровня агрессии Instagram планирует ввести дополнительное предупреждение для пользователей, которые регулярно пытаются публиковать потенциально оскорбительные комментарии. Планируется, что перед публикацией таких комментариев пользователь будет видеть всплывающее сообщение от Instagram о том, что "это может нарушать правила" соцсети. В этом сообщении Instagram также предупреждает пользователя о том, что его комментарий может быть скрыт.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20201002/whatsapp-chaty-1578097842.html
https://ria.ru/20201007/moshenniki-1578535078.html
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РИА Новости
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instagram, технологии, общество

Instagram будет бороться с оскорблениями в соцсетях

12:18 07.10.2020
 
© Depositphotos / IgorTishenkoТелефоны с логотипами приложения Instagram
Телефоны с логотипами приложения Instagram - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Depositphotos / IgorTishenko
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Instagram завил, что будет "прятать" негативные комментарии к постам с целью сократить число случаев издевательств и оскорблений в социальной сети, удаляться скрытые сообщения не будут, сообщается на сайте компании.
"В последние несколько дней мы начали тестировать новую функцию, которая будет скрывать комментарии, похожие на те, о которых сообщали (пользователи, как о неуместных – ред.). Из исследований мы знаем, что, несмотря на то, что люди не ходят подвергаться воздействию негативных комментариев, они выступают за большую прозрачность в вопросе о том, какие комментарии скрываются. Чтобы увидеть (эти – ред.) комментарии, вы можете нажать "посмотреть скрытые комментарии", - говорится в заявлении Instagram .
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Кроме того, в рамках политики по уменьшению уровня агрессии Instagram планирует ввести дополнительное предупреждение для пользователей, которые регулярно пытаются публиковать потенциально оскорбительные комментарии. Планируется, что перед публикацией таких комментариев пользователь будет видеть всплывающее сообщение от Instagram о том, что "это может нарушать правила" соцсети. В этом сообщении Instagram также предупреждает пользователя о том, что его комментарий может быть скрыт.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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