https://ria.ru/20201007/impichment-1578702105.html

Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента

Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова, сообщил РИА Новости депутат от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:01

2020-10-07T19:01

2020-10-07T19:51

"ата-мекен"

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> запустил процедуру импичмента президента <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбая Жээнбекова</a>, сообщил РИА Новости депутат от оппозиционной партии "<a href="http://ria.ru/organization_Ata-Meken/" target="_blank" data-auto="true">Ата-Мекен</a>" Каныбек Иманалиев."Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", — сказал он.Согласно закону, решение парламента о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности должно быть принято большинством депутатов, по инициативе не менее одной трети от их числа. Для этого также необходимо заключение созданной законодательным органом специальной комиссии. За импичмент должны проголосовать не менее двух третей от общего количества парламентариев. Решение должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения — иначе оно будет считаться отклоненным.Протесты в КиргизииВ воскресенье в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики. Один человек умер.Накануне Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также заявлял, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

Сергей Шмель Демократические принципы сработали на отлично! Когда-нибудь в РФ создастся подобная ситуация. 95

Антон Любицкий Клоуны.Сами не знают чего хотят.Лишь бы оппозиция победила. 53

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"ата-мекен", сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире