https://ria.ru/20201007/impichment-1578622138.html

В Киргизии депутат парламента призвала объявить импичмент президенту

Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову необходимо объявить импичмент, заявила журналистам депутат законодательного собрания страны Эльвира Сурабалдиева. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:21

2020-10-07T14:21

2020-10-07T15:02

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Президенту <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбаю Жээнбекову</a> необходимо объявить импичмент, заявила журналистам депутат законодательного собрания страны Эльвира Сурабалдиева."Сооронбай Жээнбеков сейчас является легитимным президентом, делает какие-то заявления. Поэтому я и говорю: парламент должен собраться и объявить ему импичмент", — сказала она.Как отметила Сурабалдиева, президент отзывается о протестующих как о "кучке людей"."Он должен понять, что 20-30 тысяч человек — это не кучка людей", — подчеркнула она.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Согласно предварительным результатам голосования, в законодательный орган прошли четыре партии, остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер.В ночь на вторник сторонники проигравших ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, а затем направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики. Один человек умер.Центризбирком признал итоги выборов недействительными. Жээнбеков также заявлял, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Вечером 6 октября парламент утвердил его кандидатуру, однако часть оппозиционеров не согласились с этим назначением и создали свой координационный совет. Они также потребовали объявить Жээнбекову импичмент и распустить законодательное собрание.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире