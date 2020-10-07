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https://ria.ru/20201007/granitsy-1578617331.html
Путин и Лукашенко обсудили вопрос открытия границ
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились поручить правительствам двух стран, разобравшись в ситуации, отработать вопрос... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:00
2020-10-07T14:34
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коронавирусы
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> договорились поручить правительствам двух стран, разобравшись в ситуации, отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за распространения коронавируса COVID-19, передает в среду <a href="https://sputnik.by/politics/20201007/1045844799/Lukashenko-i-Putin-obsudili-otkrytie-granits-mezhdu-Belarusyu-i-Rossiey.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера."Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным… Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки… Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации", - говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией.В сентябре, после длительного перерыва, стороны договорились о возобновлении регулярных полетов. Пока белорусская компания "Белавиа" выполняет рейсы один раз в неделю по маршруту Минск-Москва-Минск, российский "Аэрофлот" - также раз в неделю по маршруту Москва-Минск-Москва.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/prognozy-1578611064.html
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Путин и Лукашенко обсудили вопрос открытия границ

14:00 07.10.2020 (обновлено: 14:34 07.10.2020)
 
© РИА Новости / RIA Kremlin PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео)
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео) - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились поручить правительствам двух стран, разобравшись в ситуации, отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за распространения коронавируса COVID-19, передает в среду Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным… Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки… Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации", - говорится в сообщении.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией.
В сентябре, после длительного перерыва, стороны договорились о возобновлении регулярных полетов. Пока белорусская компания "Белавиа" выполняет рейсы один раз в неделю по маршруту Минск-Москва-Минск, российский "Аэрофлот" - также раз в неделю по маршруту Москва-Минск-Москва.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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