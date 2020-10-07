Госпиталь в Крылатском принял первых пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Временный госпиталь в Крылатском принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода.
"Сегодня во временный госпиталь в Крылатском поступили первые пациенты с коронавирусной инфекцией. С ними уже активно ведется работа. Всем поступившим заводятся электронные медицинские карты, выдаются браслеты с QR-кодом, отсканировав которой медики будут быстро получать доступ ко всем медданным пациента. Такой подход поможет врачам отслеживать состояние здоровья, быстрее делать назначения и менять тактику лечения, если это потребуется", – рассказал Шкода.
Временный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское" закреплен за городской клинической больницей №67 имени Ворохобова, врачи которой накопили огромный опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На площади 23,4 тысячи квадратных метров размещено 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. На момент открытия в госпитале планируют использовать 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии.
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