https://ria.ru/20201007/gospital-1578693001.html

Госпиталь в Крылатском принял первых пациентов с COVID-19

Временный госпиталь в Крылатском принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам главный врач городской клинической больницы №67 имени... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:25

2020-10-07T18:25

2020-10-07T18:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей шкода

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Временный госпиталь в Крылатском принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова <a href="http://ria.ru/person_andrey-shkoda/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Шкода</a>."Сегодня во временный госпиталь в Крылатском поступили первые пациенты с коронавирусной инфекцией. С ними уже активно ведется работа. Всем поступившим заводятся электронные медицинские карты, выдаются браслеты с QR-кодом, отсканировав которой медики будут быстро получать доступ ко всем медданным пациента. Такой подход поможет врачам отслеживать состояние здоровья, быстрее делать назначения и менять тактику лечения, если это потребуется", – рассказал Шкода.Временный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское" закреплен за городской клинической больницей №67 имени Ворохобова, врачи которой накопили огромный опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На площади 23,4 тысячи квадратных метров размещено 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. На момент открытия в госпитале планируют использовать 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей шкода, коронавирусы, здоровье - общество, общество