https://ria.ru/20201007/gosduma-1578617550.html
В Госдуме поддержали проект о Конституционном суде
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:01
2020-10-07T14:01
2020-10-07T14:02
законодательство
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о Конституционном суде в развитие принятых поправок в Конституцию РФ, сообщили журналистам в пресс-службе комитета.Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Законопроектом предусматривается, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Отмечается, что КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.Также Конституционный суд по запросу президента проверяет конституционность законопроектов (проектов законов РФ о поправке к конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия Госдумой в третьем чтении). Кроме того, по запросу главы государства КС проверяет конституционность законов субъектов РФ.Если Конституционный суд не подтвердит конституционность законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до устранения нарушений.Законопроектом предусматривается, что Суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, предположительно противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Конституционный суд разрешает вопрос об исполнимости решения с точки зрения соответствия истолкования положений международного договора положениям Конституции РФ.Также в соответствии с конституцией вносится дополнение в главу, посвященную рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения президента РФ в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.В проекте уточняются требования к кандидатам на должности судей КС: им нельзя иметь иное гражданство, счета и вклады в зарубежных банках. Кроме того, полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка.Кроме того, согласно проекту решения, комитет предложит Совету Думы включить законопроект в порядок работы палаты для рассмотрения в первом чтении 14 октября.
https://ria.ru/20201007/gosduma-1578612284.html
https://ria.ru/20200316/1568679854.html
https://ria.ru/20200923/sovfed-1577670866.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законодательство, госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о Конституционном суде в развитие принятых поправок в Конституцию РФ, сообщили журналистам в пресс-службе комитета.
Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин
.
Законопроектом предусматривается, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Отмечается, что КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.
Также Конституционный суд по запросу президента проверяет конституционность законопроектов (проектов законов РФ о поправке к конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия Госдумой в третьем чтении). Кроме того, по запросу главы государства КС проверяет конституционность законов субъектов РФ.
Если Конституционный суд не подтвердит конституционность законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до устранения нарушений.
Законопроектом предусматривается, что Суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, предположительно противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Конституционный суд разрешает вопрос об исполнимости решения с точки зрения соответствия истолкования положений международного договора положениям Конституции РФ.
Также в соответствии с конституцией вносится дополнение в главу, посвященную рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения президента РФ в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.
В проекте уточняются требования к кандидатам на должности судей КС: им нельзя иметь иное гражданство, счета и вклады в зарубежных банках. Кроме того, полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка.
Кроме того, согласно проекту решения, комитет предложит Совету Думы включить законопроект в порядок работы палаты для рассмотрения в первом чтении 14 октября.