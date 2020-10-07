https://ria.ru/20201007/gosduma-1578612284.html

В Госдуме поддержали проект о новом порядке формирования правительства

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект ФКЗ о... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:41

2020-10-07T13:41

2020-10-07T13:55

законодательство

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект ФКЗ о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию, сообщили журналистам в пресс-службе комитета.Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Согласно проекту, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой (ранее требовалось "согласие" палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенного главой государства кандидата, президент сможет назначить его сам.Изменяется порядок назначения и членов кабинета министров: силовиков назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьера. Кроме того, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Также среди новелл - порядок отставки кабмина: уход премьера больше не влечет автоматический уход и членов кабинета, президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство.Структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам президент.Кроме того, согласно проекту решения, комитет предложит Совету Думы включить законопроект в порядок работы палаты для рассмотрения в первом чтении 13 октября.

https://ria.ru/20200923/sovfed-1577670866.html

https://ria.ru/20201001/gosduma-1578033246.html

https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательство, госдума рф, владимир путин, политика