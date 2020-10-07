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https://ria.ru/20201007/golunov-1578586258.html
Защита Голунова опровергла сообщения о следах амфетамина в его крови
Защита журналиста Ивана Голунова, признанного потерпевшим по делу о подброшенных наркотиках, опровергла сообщения, что в его крови якобы нашли следы амфетамина. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:43
2020-10-07T11:43
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
сергей бадамшин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Защита журналиста <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Голунова</a>, признанного потерпевшим по делу о подброшенных наркотиках, опровергла сообщения, что в его крови якобы нашли следы амфетамина."Вранье", - написал адвокат <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Badamshin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бадамшин</a> в своем канале в <a href="https://tlg.today/s/vlagr" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Сегодня в СМИ со ссылкой на знакомый с материалами дела источник появилась информация о том, что в экспертизе, проведенной в отношении Голунова после задержания, описывается "наличие амфетамина" в крови журналиста.Голунова задержали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: <a href="http://ria.ru/person_denis-konovalov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Коновалов</a>, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
https://ria.ru/20191106/1560625059.html
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, сергей бадамшин, москва, происшествия

Защита Голунова опровергла сообщения о следах амфетамина в его крови

11:43 07.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Защита журналиста Ивана Голунова, признанного потерпевшим по делу о подброшенных наркотиках, опровергла сообщения, что в его крови якобы нашли следы амфетамина.
"Вранье", - написал адвокат Сергей Бадамшин в своем канале в Telegram.
Сегодня в СМИ со ссылкой на знакомый с материалами дела источник появилась информация о том, что в экспертизе, проведенной в отношении Голунова после задержания, описывается "наличие амфетамина" в крови журналиста.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
6 ноября 2019, 11:47
Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов
По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
 
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинМоскваПроисшествия
 
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