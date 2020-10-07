https://ria.ru/20201007/genetika-1578676082.html

Ученый рассказал об исследованиях на тему "генетических ножниц" в России

Всего около 200 статей из 20 тысяч, опубликованных в мировом масштабе по теме "генетических ножниц", было подготовлено российскими учеными, что крайне мало,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:18

2020-10-07T17:18

2020-10-07T17:18

риа наука

нобелевская премия

константин северинов

сколковский институт науки и технологий

открытия - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155219/94/1552199488_0:140:3146:1910_1400x0_80_0_0_f9fbf0c973cd75fea125c15cce59da16.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Всего около 200 статей из 20 тысяч, опубликованных в мировом масштабе по теме "генетических ножниц", было подготовлено российскими учеными, что крайне мало, сообщил РИА Новости профессор <a href="http://ria.ru/organization_Skoltekh/" target="_blank" data-auto="true">Сколковского института науки и технологий</a> Константин Северинов.Нобелевская премия по химии за 2020 год в среду была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов сверхточного редактирования генома. Они открыли механизм CRISPR/Cas9 - молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов и который удалось приспособить для сверхточного редактирования и, как следствие, выяснения особенностей работы геномов разных организмов."В России до недавнего времени исследований в этой области фактически не велось. Сейчас, когда результаты ранних фундаментальных исследований стали технологией, все больше лабораторий берут ее на вооружение, но в целом в мировом масштабе вклад российских ученых пока минимален. Из 17-20 тысяч статей, которые по этой теме уже опубликованы, из России вышло хорошо если 200 статей, из которых не менее половины - результаты работ моей русско-американской группы: мы занимаемся CRISPR давно, с 2008 года", - сказал Северинов.Он уточнил, что сначала его лаборатория занималась фундаментальными исследованиями в области CRISPR, но в последние годы ведет все больше прикладных исследований."Открытие было сделано в 2012 году, оно показало возможность программированного и направленного расщепления ДНК с помощью "генетических ножниц", которые бактерии используют, чтобы бороться с вирусами-бактериофагами. Дальнейшие исследования показали, что эти "ножницы" позволяют относительно легко вводить направленные замены в ДНК клеток человека, растений, сельхозживотных и так далее. Такое изменение генетической информации позволяет в ряде случаев создавать животных с новыми свойствами или бороться с некоторыми заболеваниями человека, у которых есть четкая генетическая природа", - отметил Северинов.Он уточнил, что в фундаментальной науке это открытие сделало переворот уже сейчас - стали возможны новые исследования, которые раньше были неосуществимы. По его словам, в будущем человечество, возможно, будет лечить некоторые простые генетические заболевания, которые ранее были неизлечимы, с помощью CRISPR-ножниц бактерий.Профессор отметил, что по масштабу это открытие сравнимо с открытием систем рестрикции модификации - другой системы, с помощью которой бактерии побеждают вирусы - и ее использованием для создания технологии рекомбинантных ДНК. Эти системы были открыты в 70-е годы, и ученые были удостоены Нобелевской премии."На основе изучения систем рестрикции модификации были разработаны методы клонирования ДНК. В свою очередь, это привело к тому, что мы можем лечиться моноклональными антителами от некоторых форм рака, а больные диабетом могут получать рекомбинантный человеческий инсулин и жить нормальной жизнью", - сказал Северинов.

https://ria.ru/20200714/1574331963.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия, константин северинов, сколковский институт науки и технологий, открытия - риа наука