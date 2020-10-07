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РИА Наука
https://ria.ru/20201007/genetika-1578676082.html
Ученый рассказал об исследованиях на тему "генетических ножниц" в России
Всего около 200 статей из 20 тысяч, опубликованных в мировом масштабе по теме "генетических ножниц", было подготовлено российскими учеными, что крайне мало,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:18
2020-10-07T17:18
риа наука
нобелевская премия
константин северинов
сколковский институт науки и технологий
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Всего около 200 статей из 20 тысяч, опубликованных в мировом масштабе по теме "генетических ножниц", было подготовлено российскими учеными, что крайне мало, сообщил РИА Новости профессор <a href="http://ria.ru/organization_Skoltekh/" target="_blank" data-auto="true">Сколковского института науки и технологий</a> Константин Северинов.Нобелевская премия по химии за 2020 год в среду была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов сверхточного редактирования генома. Они открыли механизм CRISPR/Cas9 - молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов и который удалось приспособить для сверхточного редактирования и, как следствие, выяснения особенностей работы геномов разных организмов."В России до недавнего времени исследований в этой области фактически не велось. Сейчас, когда результаты ранних фундаментальных исследований стали технологией, все больше лабораторий берут ее на вооружение, но в целом в мировом масштабе вклад российских ученых пока минимален. Из 17-20 тысяч статей, которые по этой теме уже опубликованы, из России вышло хорошо если 200 статей, из которых не менее половины - результаты работ моей русско-американской группы: мы занимаемся CRISPR давно, с 2008 года", - сказал Северинов.Он уточнил, что сначала его лаборатория занималась фундаментальными исследованиями в области CRISPR, но в последние годы ведет все больше прикладных исследований."Открытие было сделано в 2012 году, оно показало возможность программированного и направленного расщепления ДНК с помощью "генетических ножниц", которые бактерии используют, чтобы бороться с вирусами-бактериофагами. Дальнейшие исследования показали, что эти "ножницы" позволяют относительно легко вводить направленные замены в ДНК клеток человека, растений, сельхозживотных и так далее. Такое изменение генетической информации позволяет в ряде случаев создавать животных с новыми свойствами или бороться с некоторыми заболеваниями человека, у которых есть четкая генетическая природа", - отметил Северинов.Он уточнил, что в фундаментальной науке это открытие сделало переворот уже сейчас - стали возможны новые исследования, которые раньше были неосуществимы. По его словам, в будущем человечество, возможно, будет лечить некоторые простые генетические заболевания, которые ранее были неизлечимы, с помощью CRISPR-ножниц бактерий.Профессор отметил, что по масштабу это открытие сравнимо с открытием систем рестрикции модификации - другой системы, с помощью которой бактерии побеждают вирусы - и ее использованием для создания технологии рекомбинантных ДНК. Эти системы были открыты в 70-е годы, и ученые были удостоены Нобелевской премии."На основе изучения систем рестрикции модификации были разработаны методы клонирования ДНК. В свою очередь, это привело к тому, что мы можем лечиться моноклональными антителами от некоторых форм рака, а больные диабетом могут получать рекомбинантный человеческий инсулин и жить нормальной жизнью", - сказал Северинов.
https://ria.ru/20200714/1574331963.html
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нобелевская премия, константин северинов, сколковский институт науки и технологий, открытия - риа наука

Ученый рассказал об исследованиях на тему "генетических ножниц" в России

17:18 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТестирование химического состава в лаборатории фармацевтического предприятия "Оболенское" в Московской области
Тестирование химического состава в лаборатории фармацевтического предприятия Оболенское в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Всего около 200 статей из 20 тысяч, опубликованных в мировом масштабе по теме "генетических ножниц", было подготовлено российскими учеными, что крайне мало, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
Нобелевская премия по химии за 2020 год в среду была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов сверхточного редактирования генома. Они открыли механизм CRISPR/Cas9 - молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов и который удалось приспособить для сверхточного редактирования и, как следствие, выяснения особенностей работы геномов разных организмов.
"В России до недавнего времени исследований в этой области фактически не велось. Сейчас, когда результаты ранних фундаментальных исследований стали технологией, все больше лабораторий берут ее на вооружение, но в целом в мировом масштабе вклад российских ученых пока минимален. Из 17-20 тысяч статей, которые по этой теме уже опубликованы, из России вышло хорошо если 200 статей, из которых не менее половины - результаты работ моей русско-американской группы: мы занимаемся CRISPR давно, с 2008 года", - сказал Северинов.
Он уточнил, что сначала его лаборатория занималась фундаментальными исследованиями в области CRISPR, но в последние годы ведет все больше прикладных исследований.
"Открытие было сделано в 2012 году, оно показало возможность программированного и направленного расщепления ДНК с помощью "генетических ножниц", которые бактерии используют, чтобы бороться с вирусами-бактериофагами. Дальнейшие исследования показали, что эти "ножницы" позволяют относительно легко вводить направленные замены в ДНК клеток человека, растений, сельхозживотных и так далее. Такое изменение генетической информации позволяет в ряде случаев создавать животных с новыми свойствами или бороться с некоторыми заболеваниями человека, у которых есть четкая генетическая природа", - отметил Северинов.
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Он уточнил, что в фундаментальной науке это открытие сделало переворот уже сейчас - стали возможны новые исследования, которые раньше были неосуществимы. По его словам, в будущем человечество, возможно, будет лечить некоторые простые генетические заболевания, которые ранее были неизлечимы, с помощью CRISPR-ножниц бактерий.
Профессор отметил, что по масштабу это открытие сравнимо с открытием систем рестрикции модификации - другой системы, с помощью которой бактерии побеждают вирусы - и ее использованием для создания технологии рекомбинантных ДНК. Эти системы были открыты в 70-е годы, и ученые были удостоены Нобелевской премии.
"На основе изучения систем рестрикции модификации были разработаны методы клонирования ДНК. В свою очередь, это привело к тому, что мы можем лечиться моноклональными антителами от некоторых форм рака, а больные диабетом могут получать рекомбинантный человеческий инсулин и жить нормальной жизнью", - сказал Северинов.
 
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РИА НаукаНобелевская премияКонстантин СевериновСколковский институт науки и технологийОткрытия - РИА Наука
 
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