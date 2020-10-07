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https://ria.ru/20201007/gazprom-1578597061.html
"Газпром" счел решение Польши попыткой помешать "Северному потоку — 2"
"Газпром" принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении "Северного потока — 2". РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:39
2020-10-07T13:57
северный поток — 2
газпром
польша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении <a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">"Северного потока — 2"</a>.Ранее UOKiK оштрафовал российскую компанию на 7,6 миллиарда долларов, а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. В Варшаве также заявили, что европейцы обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.По сообщению "Газпрома", регулятор обвиняет его и партнеров в том, что они не согласовали с властями <u><a href="http://ria.ru/location_Poland/">Польши</a></u> создание совместного предприятия для реализации проекта. Это нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации "Северного потока — 2", подчеркнули в Москве."Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польши", — сказано в релизе.Таким образом, решение UOKiK пока не может вступить в силу.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
Заплатили один раз по непонятным причинам. Думали откупились. А этих русофобов это только раззадорило.
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Усвоение уроков должно заключаться в том, чтобы не повторять сделанных ошибок, а не в выражении своего несогласия с материалом урока. Газпром в этом вопросе - неисправимый двоечник!
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северный поток — 2, газпром, польша, в мире

"Газпром" счел решение Польши попыткой помешать "Северному потоку — 2"

12:39 07.10.2020 (обновлено: 13:57 07.10.2020)
 
© Фото : Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Nord Stream 2 / Paul Langrock
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. "Газпром" принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении "Северного потока — 2".
Ранее UOKiK оштрафовал российскую компанию на 7,6 миллиарда долларов, а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. В Варшаве также заявили, что европейцы обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.
По сообщению "Газпрома", регулятор обвиняет его и партнеров в том, что они не согласовали с властями Польши создание совместного предприятия для реализации проекта.
"Фактически проект реализован не совместным предприятием, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования", — прокомментировали в концерне.
Это нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации "Северного потока — 2", подчеркнули в Москве.
"Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польши", — сказано в релизе.
Таким образом, решение UOKiK пока не может вступить в силу.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
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Северный поток — 2ГазпромПольшаВ мире
 
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