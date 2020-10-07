https://ria.ru/20201007/gazprom-1578597061.html

"Газпром" счел решение Польши попыткой помешать "Северному потоку — 2"

"Газпром" принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении "Северного потока — 2". РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:39

2020-10-07T12:39

2020-10-07T13:57

северный поток — 2

газпром

польша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении <a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">"Северного потока — 2"</a>.Ранее UOKiK оштрафовал российскую компанию на 7,6 миллиарда долларов, а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. В Варшаве также заявили, что европейцы обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.По сообщению "Газпрома", регулятор обвиняет его и партнеров в том, что они не согласовали с властями <u><a href="http://ria.ru/location_Poland/">Польши</a></u> создание совместного предприятия для реализации проекта. Это нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации "Северного потока — 2", подчеркнули в Москве."Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польши", — сказано в релизе.Таким образом, решение UOKiK пока не может вступить в силу.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

Егор Панкратов Заплатили один раз по непонятным причинам. Думали откупились. А этих русофобов это только раззадорило. 262

Владимир Белогорский Усвоение уроков должно заключаться в том, чтобы не повторять сделанных ошибок, а не в выражении своего несогласия с материалом урока. Газпром в этом вопросе - неисправимый двоечник! 199

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польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, газпром, польша, в мире