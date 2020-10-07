https://ria.ru/20201007/fsb-1578669844.html

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:03

2020-10-07T17:03

2020-10-07T18:24

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставрополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578686487_512:25:1901:807_1400x0_80_0_0_912000b594826dd34659cc54cf46f796.jpg

<strong>ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">Федеральной службы безопасности</a> задержали подозреваемого в подготовке теракта в <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону."Установлено, что молодой человек, вступив в ряды международной террористической организации "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*, приобрел компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, которые хранил на съемной квартире", — сообщили в ведомстве.По данным силовиков, мужчина фотографировал административные здания правоохранительных и судебных органов города с целью подготовки теракта. Его задержали рядом со зданием суда, где он оценивал возможность совершить преступление.Против члена ИГ* возбудили уголовное дело по статье о подготовке террористического акта, суд арестовал его на два месяца. На допросе преступник дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о его наказании.<em>* Террористическая группировка, запрещенная в России.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/medvedev-bezopasnost-1577598634.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/ingushetiya-1576332365.html

Арсений Новиков Молодцы чекисты! 62

Руслан Тлеуж Не фотографируйте здания правоохранительных органов - потом придётся сознаваться в подготовке теракта! 45

8

россия

ставрополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставрополь, происшествия