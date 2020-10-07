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ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:03
2020-10-07T18:24
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставрополь
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">Федеральной службы безопасности</a> задержали подозреваемого в подготовке теракта в <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону."Установлено, что молодой человек, вступив в ряды международной террористической организации "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*, приобрел компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, которые хранил на съемной квартире", — сообщили в ведомстве.По данным силовиков, мужчина фотографировал административные здания правоохранительных и судебных органов города с целью подготовки теракта. Его задержали рядом со зданием суда, где он оценивал возможность совершить преступление.Против члена ИГ* возбудили уголовное дело по статье о подготовке террористического акта, суд арестовал его на два месяца. На допросе преступник дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о его наказании.<em>* Террористическая группировка, запрещенная в России.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/medvedev-bezopasnost-1577598634.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/ingushetiya-1576332365.html
Молодцы чекисты!
62
Не фотографируйте здания правоохранительных органов - потом придётся сознаваться в подготовке теракта!
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россия
ставрополь
РИА Новости
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставрополь, происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

17:03 07.10.2020 (обновлено: 18:24 07.10.2020)
 
© ФСБ РоссииЗадержание подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе
Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© ФСБ России
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Установлено, что молодой человек, вступив в ряды международной террористической организации "Исламское государство"*, приобрел компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, которые хранил на съемной квартире", — сообщили в ведомстве.
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По данным силовиков, мужчина фотографировал административные здания правоохранительных и судебных органов города с целью подготовки теракта. Его задержали рядом со зданием суда, где он оценивал возможность совершить преступление.
Против члена ИГ* возбудили уголовное дело по статье о подготовке террористического акта, суд арестовал его на два месяца. На допросе преступник дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о его наказании.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СтавропольПроисшествия
 
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