https://ria.ru/20201007/fadeev-1578610764.html
Максим Фадеев рассказал, что думает об уровне современных исполнителей
Продюсер и музыкант Максим Фадеев в беседе с ведущими YouTube-шоу Metametrica рассказал, что думает об уровне современных исполнителей. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:04
2020-10-07T19:04
2020-10-07T19:04
шоубиз
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знаменитости
максим фадеев
звезды
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Продюсер и музыкант Максим Фадеев в беседе с ведущими YouTube-шоу Metametrica <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kaBMxBwq0AY&feature=youtu.be" target="_blank">рассказал</a>, что думает об уровне современных исполнителей. По словам продюсера, если раньше искали идеальных суперзвезд, чтобы они не только пели и танцевали, но еще и отлично выглядели, то сейчас "все это неважно вообще".Максим Фадеев также рассказал, что думает о современных хип-хоп исполнителях: "Для меня это лицедеи – лицемерные люди. Поэтому искать в их работах что-то искреннее я бы не стал".
https://ria.ru/20200909/muzykaliti-1576979703.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, максим фадеев, звезды