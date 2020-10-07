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Шоубиз
https://ria.ru/20201007/fadeev-1578610764.html
Максим Фадеев рассказал, что думает об уровне современных исполнителей
Продюсер и музыкант Максим Фадеев в беседе с ведущими YouTube-шоу Metametrica рассказал, что думает об уровне современных исполнителей. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:04
2020-10-07T19:04
шоубиз
новости культуры
знаменитости
максим фадеев
звезды
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Продюсер и музыкант Максим Фадеев в беседе с ведущими YouTube-шоу Metametrica <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kaBMxBwq0AY&amp;feature=youtu.be" target="_blank">рассказал</a>, что думает об уровне современных исполнителей. По словам продюсера, если раньше искали идеальных суперзвезд, чтобы они не только пели и танцевали, но еще и отлично выглядели, то сейчас "все это неважно вообще".Максим Фадеев также рассказал, что думает о современных хип-хоп исполнителях: "Для меня это лицедеи – лицемерные люди. Поэтому искать в их работах что-то искреннее я бы не стал".
https://ria.ru/20200909/muzykaliti-1576979703.html
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новости культуры, знаменитости, максим фадеев, звезды

Максим Фадеев рассказал, что думает об уровне современных исполнителей

19:04 07.10.2020
 
© Фото : Youtube-канал MetametricaПродюсер Макс Фадеев во время интервью блогу "Метаметрика"
Продюсер Макс Фадеев во время интервью блогу Метаметрика - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Youtube-канал Metametrica
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев в беседе с ведущими YouTube-шоу Metametrica рассказал, что думает об уровне современных исполнителей.

"Попасть в лейбл заграницей практически нереально, потому что люди вкладывают в тебя деньги и прочее. Если там это кому-то удается, то это огромное счастье. А у нас стать частью лейбла очень легко, так как берешь кого попало, лишь бы просто симпатичная была и петь умела. То есть вот такой подход", – объяснил Фадеев.

По словам продюсера, если раньше искали идеальных суперзвезд, чтобы они не только пели и танцевали, но еще и отлично выглядели, то сейчас "все это неважно вообще".
"Было бы ну хоть что-то", – считает он.
Максим Фадеев также рассказал, что думает о современных хип-хоп исполнителях: "Для меня это лицедеи – лицемерные люди. Поэтому искать в их работах что-то искреннее я бы не стал".
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