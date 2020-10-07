https://ria.ru/20201007/fadeev-1578610764.html

Максим Фадеев рассказал, что думает об уровне современных исполнителей

Продюсер и музыкант Максим Фадеев в беседе с ведущими YouTube-шоу Metametrica рассказал, что думает об уровне современных исполнителей. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:04

2020-10-07T19:04

2020-10-07T19:04

шоубиз

новости культуры

знаменитости

максим фадеев

звезды

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Продюсер и музыкант Максим Фадеев в беседе с ведущими YouTube-шоу Metametrica <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kaBMxBwq0AY&feature=youtu.be" target="_blank">рассказал</a>, что думает об уровне современных исполнителей. По словам продюсера, если раньше искали идеальных суперзвезд, чтобы они не только пели и танцевали, но еще и отлично выглядели, то сейчас "все это неважно вообще".Максим Фадеев также рассказал, что думает о современных хип-хоп исполнителях: "Для меня это лицедеи – лицемерные люди. Поэтому искать в их работах что-то искреннее я бы не стал".

https://ria.ru/20200909/muzykaliti-1576979703.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, максим фадеев, звезды