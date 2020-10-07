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https://ria.ru/20201007/faberzhe-1578605635.html
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Комплекс архивных документов семьи Фаберже, который отражает жизнь знаменитого ювелира и его потомков на протяжении всего ХХ столетия, был передан в Музеи... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:16
2020-10-07T14:16
культура
ольга любимова
новости культуры
музеи
фаберже
франция
елена гагарина
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Комплекс архивных документов семьи Фаберже, который отражает жизнь знаменитого ювелира и его потомков на протяжении всего ХХ столетия, был передан в Музеи Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости.Это было сделано в сентябре по распоряжению правнучки придворного ювелира Татьяны Фаберже, скончавшейся во Франции в феврале 2020 года.Архив состоит из множества документов, личных вещей, инструментов мастеров, ценнейших фотографий, запечатлевших историю ювелирного дома и семьи, эскизов и моделей произведений. Также в архив входят документы рода Шереметьевых, которые были родственниками Татьяны Фаберже по материнской линии.После отъезда из России основателей фирмы история Фаберже подробно не изучалась, и полученные материалы позволят открыть новые страницы жизни семьи."Мы чрезвычайно рады, что наш музей пополнился такой необыкновенной коллекцией. Что этот архив попал не в частные руки, а в государственный музей, и будет доступен всем тем посетителям и исследователям, которые пожелают с ним ознакомиться", — рассказала генеральный директор музея Елена Гагарина.Наброски и эскизы представляют исследователям возможность проследить процесс создания ювелирных шедевров.По словам министра культуры России Ольги Любимовой, передача архива — это важное и огромное дело, значение которого сложно переоценить. "Радостно, что крупнейшая коллекция пополняется очень важным архивом", — добавила она.Большой интерес представляют фотоматериалы, деловые бумаги, документы личного характера потомков Карла Фаберже, а также каталоги аукционов, на которых продавались произведения фирмы, с пометками членов семьи о подлинности предметов, их стоимости и происхождении.Отдельный фотоальбом включает в себя изображения некоторых пасхальных яиц, и дополнений, входивших в императорский подарок. Изучая фотоматериалы, исследователи смогли воочию убедиться в существовании утраченного дополнения к хранящемуся в Оружейной палате драгоценному пасхальному яйцу "Букет лилий".Согласно воле Татьяны Фаберже, архивные и фотоматериалы, описанные и изученные сотрудниками Музеев Московского Кремля, будут доступны посещающим музейный архив исследователям.
https://ria.ru/20200806/1575440464.html
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ольга любимова, новости культуры, музеи, фаберже, франция, елена гагарина

Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля

14:16 07.10.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляАрхив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комплекс архивных документов семьи Фаберже, который отражает жизнь знаменитого ювелира и его потомков на протяжении всего ХХ столетия, был передан в Музеи Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Это было сделано в сентябре по распоряжению правнучки придворного ювелира Татьяны Фаберже, скончавшейся во Франции в феврале 2020 года.
Архив состоит из множества документов, личных вещей, инструментов мастеров, ценнейших фотографий, запечатлевших историю ювелирного дома и семьи, эскизов и моделей произведений. Также в архив входят документы рода Шереметьевых, которые были родственниками Татьяны Фаберже по материнской линии.
После отъезда из России основателей фирмы история Фаберже подробно не изучалась, и полученные материалы позволят открыть новые страницы жизни семьи.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляАрхив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
"Мы чрезвычайно рады, что наш музей пополнился такой необыкновенной коллекцией. Что этот архив попал не в частные руки, а в государственный музей, и будет доступен всем тем посетителям и исследователям, которые пожелают с ним ознакомиться", — рассказала генеральный директор музея Елена Гагарина.
Наброски и эскизы представляют исследователям возможность проследить процесс создания ювелирных шедевров.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляСотрудники Музеев Московского Кремля изучают документы из архива семьи Фаберже
Сотрудники Музеев Московского Кремля изучают документы из архива семьи Фаберже - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Сотрудники Музеев Московского Кремля изучают документы из архива семьи Фаберже
По словам министра культуры России Ольги Любимовой, передача архива — это важное и огромное дело, значение которого сложно переоценить. "Радостно, что крупнейшая коллекция пополняется очень важным архивом", — добавила она.
Большой интерес представляют фотоматериалы, деловые бумаги, документы личного характера потомков Карла Фаберже, а также каталоги аукционов, на которых продавались произведения фирмы, с пометками членов семьи о подлинности предметов, их стоимости и происхождении.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляСотрудница Музеев Московского Кремля рассматривает документы из архива семьи Фаберже
Сотрудница Музеев Московского Кремля рассматривает документы из архива семьи Фаберже - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Сотрудница Музеев Московского Кремля рассматривает документы из архива семьи Фаберже
Отдельный фотоальбом включает в себя изображения некоторых пасхальных яиц, и дополнений, входивших в императорский подарок. Изучая фотоматериалы, исследователи смогли воочию убедиться в существовании утраченного дополнения к хранящемуся в Оружейной палате драгоценному пасхальному яйцу "Букет лилий".
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинЯйцо-часы "Букет лилий". 1899 год. Мастер Михаил Перхин. Фирма "Карл Фаберже". Выставка ювелирных изделий Фаберже в Оружейной палате Московского Кремля.
Яйцо-часы Букет лилий. 1899 год. Мастер Михаил Перхин. Фирма Карл Фаберже. Выставка ювелирных изделий Фаберже в Оружейной палате Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Яйцо-часы "Букет лилий". 1899 год. Мастер Михаил Перхин. Фирма "Карл Фаберже". Выставка ювелирных изделий Фаберже в Оружейной палате Московского Кремля.
Согласно воле Татьяны Фаберже, архивные и фотоматериалы, описанные и изученные сотрудниками Музеев Московского Кремля, будут доступны посещающим музейный архив исследователям.
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КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыМузеиФабержеФранцияЕлена Гагарина
 
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