Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляАрхив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комплекс архивных документов семьи Фаберже, который отражает жизнь знаменитого ювелира и его потомков на протяжении всего ХХ столетия, был передан в Музеи Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Это было сделано в сентябре по распоряжению правнучки придворного ювелира Татьяны Фаберже, скончавшейся во Франции в феврале 2020 года.
Архив состоит из множества документов, личных вещей, инструментов мастеров, ценнейших фотографий, запечатлевших историю ювелирного дома и семьи, эскизов и моделей произведений. Также в архив входят документы рода Шереметьевых, которые были родственниками Татьяны Фаберже по материнской линии.
После отъезда из России основателей фирмы история Фаберже подробно не изучалась, и полученные материалы позволят открыть новые страницы жизни семьи.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляАрхив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
"Мы чрезвычайно рады, что наш музей пополнился такой необыкновенной коллекцией. Что этот архив попал не в частные руки, а в государственный музей, и будет доступен всем тем посетителям и исследователям, которые пожелают с ним ознакомиться", — рассказала генеральный директор музея Елена Гагарина.
Наброски и эскизы представляют исследователям возможность проследить процесс создания ювелирных шедевров.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляСотрудники Музеев Московского Кремля изучают документы из архива семьи Фаберже
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Сотрудники Музеев Московского Кремля изучают документы из архива семьи Фаберже
По словам министра культуры России Ольги Любимовой, передача архива — это важное и огромное дело, значение которого сложно переоценить. "Радостно, что крупнейшая коллекция пополняется очень важным архивом", — добавила она.
Большой интерес представляют фотоматериалы, деловые бумаги, документы личного характера потомков Карла Фаберже, а также каталоги аукционов, на которых продавались произведения фирмы, с пометками членов семьи о подлинности предметов, их стоимости и происхождении.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляСотрудница Музеев Московского Кремля рассматривает документы из архива семьи Фаберже
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Сотрудница Музеев Московского Кремля рассматривает документы из архива семьи Фаберже
Отдельный фотоальбом включает в себя изображения некоторых пасхальных яиц, и дополнений, входивших в императорский подарок. Изучая фотоматериалы, исследователи смогли воочию убедиться в существовании утраченного дополнения к хранящемуся в Оружейной палате драгоценному пасхальному яйцу "Букет лилий".
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинЯйцо-часы "Букет лилий". 1899 год. Мастер Михаил Перхин. Фирма "Карл Фаберже". Выставка ювелирных изделий Фаберже в Оружейной палате Московского Кремля.
Яйцо-часы "Букет лилий". 1899 год. Мастер Михаил Перхин. Фирма "Карл Фаберже". Выставка ювелирных изделий Фаберже в Оружейной палате Московского Кремля.
Согласно воле Татьяны Фаберже, архивные и фотоматериалы, описанные и изученные сотрудниками Музеев Московского Кремля, будут доступны посещающим музейный архив исследователям.