https://ria.ru/20201007/faberzhe-1578605635.html

Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля

Комплекс архивных документов семьи Фаберже, который отражает жизнь знаменитого ювелира и его потомков на протяжении всего ХХ столетия, был передан в Музеи... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:16

2020-10-07T14:16

2020-10-07T14:16

культура

ольга любимова

новости культуры

музеи

фаберже

франция

елена гагарина

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Комплекс архивных документов семьи Фаберже, который отражает жизнь знаменитого ювелира и его потомков на протяжении всего ХХ столетия, был передан в Музеи Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости.Это было сделано в сентябре по распоряжению правнучки придворного ювелира Татьяны Фаберже, скончавшейся во Франции в феврале 2020 года.Архив состоит из множества документов, личных вещей, инструментов мастеров, ценнейших фотографий, запечатлевших историю ювелирного дома и семьи, эскизов и моделей произведений. Также в архив входят документы рода Шереметьевых, которые были родственниками Татьяны Фаберже по материнской линии.После отъезда из России основателей фирмы история Фаберже подробно не изучалась, и полученные материалы позволят открыть новые страницы жизни семьи."Мы чрезвычайно рады, что наш музей пополнился такой необыкновенной коллекцией. Что этот архив попал не в частные руки, а в государственный музей, и будет доступен всем тем посетителям и исследователям, которые пожелают с ним ознакомиться", — рассказала генеральный директор музея Елена Гагарина.Наброски и эскизы представляют исследователям возможность проследить процесс создания ювелирных шедевров.По словам министра культуры России Ольги Любимовой, передача архива — это важное и огромное дело, значение которого сложно переоценить. "Радостно, что крупнейшая коллекция пополняется очень важным архивом", — добавила она.Большой интерес представляют фотоматериалы, деловые бумаги, документы личного характера потомков Карла Фаберже, а также каталоги аукционов, на которых продавались произведения фирмы, с пометками членов семьи о подлинности предметов, их стоимости и происхождении.Отдельный фотоальбом включает в себя изображения некоторых пасхальных яиц, и дополнений, входивших в императорский подарок. Изучая фотоматериалы, исследователи смогли воочию убедиться в существовании утраченного дополнения к хранящемуся в Оружейной палате драгоценному пасхальному яйцу "Букет лилий".Согласно воле Татьяны Фаберже, архивные и фотоматериалы, описанные и изученные сотрудниками Музеев Московского Кремля, будут доступны посещающим музейный архив исследователям.

https://ria.ru/20200806/1575440464.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, музеи, фаберже, франция, елена гагарина