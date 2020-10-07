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https://ria.ru/20201007/evrokomissiya-1578614979.html
Еврокомиссия прокомментировала штраф Польши в отношении "Газпрома"
Еврокомиссия не знает деталей антимонопольного расследования Польши по "Северному потоку — 2", а назначенный штраф в 10% оборота - это много, заявила... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:52
2020-10-07T14:11
маргарет вестагер
газпром
северный поток — 2
еврокомиссия
польша
экономика
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Еврокомиссия не знает деталей антимонопольного расследования <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> по "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северному потоку — 2</a>", а назначенный штраф в 10% оборота - это много, заявила исполнительный вице-президент ЕК <a href="http://ria.ru/person_Margaret_Vestager/" target="_blank" data-auto="true">Маргарет Вестагер</a>.Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов. Размер штрафов для "Газпрома" и пяти его партнерских компаний составляет 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный."Дело новое для меня. У нас не было тесного сотрудничества с польскими национальными властями по вопросам конкуренции. Я не знаю этого дела в деталях", - сказала Вестагер на пресс-конференции.Говоря о размере штрафа в 10% оборота, она отметила, что штрафы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> составляют в среднем 4-6% от глобального оборота компании."Это (штраф в 10% - ред.) могло случаться в прошлом, я не исключу этого, но это очень редко", - заявила она.
https://ria.ru/20201007/potok-1578604456.html
https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html
Беззубая россия заплатит как всегда, ибо ничего не может сделать.
118
Крымчанам расскажите, про "беззубость" России. Сирийцам можете тоже рассказать. Американцам, которые плачутся что ничего с Россией поделать не могут.
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маргарет вестагер, газпром, северный поток — 2, еврокомиссия, польша, экономика

Еврокомиссия прокомментировала штраф Польши в отношении "Газпрома"

13:52 07.10.2020 (обновлено: 14:11 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не знает деталей антимонопольного расследования Польши по "Северному потоку — 2", а назначенный штраф в 10% оборота - это много, заявила исполнительный вице-президент ЕК Маргарет Вестагер.
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов. Размер штрафов для "Газпрома" и пяти его партнерских компаний составляет 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный.
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"Дело новое для меня. У нас не было тесного сотрудничества с польскими национальными властями по вопросам конкуренции. Я не знаю этого дела в деталях", - сказала Вестагер на пресс-конференции.
Говоря о размере штрафа в 10% оборота, она отметила, что штрафы Еврокомиссии составляют в среднем 4-6% от глобального оборота компании.
"Это (штраф в 10% - ред.) могло случаться в прошлом, я не исключу этого, но это очень редко", - заявила она.
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