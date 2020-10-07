https://ria.ru/20201007/evrokomissiya-1578614979.html

Еврокомиссия прокомментировала штраф Польши в отношении "Газпрома"

Еврокомиссия не знает деталей антимонопольного расследования Польши по "Северному потоку — 2", а назначенный штраф в 10% оборота - это много, заявила... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:52

2020-10-07T13:52

2020-10-07T14:11

маргарет вестагер

газпром

северный поток — 2

еврокомиссия

польша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_f7b643f45f2b58ecadeb14495b7d99ea.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Еврокомиссия не знает деталей антимонопольного расследования <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> по "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северному потоку — 2</a>", а назначенный штраф в 10% оборота - это много, заявила исполнительный вице-президент ЕК <a href="http://ria.ru/person_Margaret_Vestager/" target="_blank" data-auto="true">Маргарет Вестагер</a>.Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 миллион долларов. Размер штрафов для "Газпрома" и пяти его партнерских компаний составляет 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный."Дело новое для меня. У нас не было тесного сотрудничества с польскими национальными властями по вопросам конкуренции. Я не знаю этого дела в деталях", - сказала Вестагер на пресс-конференции.Говоря о размере штрафа в 10% оборота, она отметила, что штрафы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> составляют в среднем 4-6% от глобального оборота компании."Это (штраф в 10% - ред.) могло случаться в прошлом, я не исключу этого, но это очень редко", - заявила она.

https://ria.ru/20201007/potok-1578604456.html

https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html

kumalisska Беззубая россия заплатит как всегда, ибо ничего не может сделать. 118

Vanya Duplin Крымчанам расскажите, про "беззубость" России. Сирийцам можете тоже рассказать. Американцам, которые плачутся что ничего с Россией поделать не могут. 94

24

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарет вестагер, газпром, северный поток — 2, еврокомиссия, польша, экономика