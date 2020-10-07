https://ria.ru/20201007/evro-1578623164.html

Официальный курс евро на четверг снизился на 71 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 70,55 копейки, до 91,8129 рубля, курс доллара - на 41,98 копейки, до 78,0921 рубля,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:24

2020-10-07T14:24

2020-10-07T14:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на четверг, снизился на 70,55 копейки, до 91,8129 рубля, курс доллара - на 41,98 копейки, до 78,0921 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 59,7 копейки, составив 84,2665 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/neft-1578107227.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика