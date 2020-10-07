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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201007/evro-1578623164.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 71 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 70,55 копейки, до 91,8129 рубля, курс доллара - на 41,98 копейки, до 78,0921 рубля,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:24
2020-10-07T14:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на четверг, снизился на 70,55 копейки, до 91,8129 рубля, курс доллара - на 41,98 копейки, до 78,0921 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 59,7 копейки, составив 84,2665 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/neft-1578107227.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 71 копейку

14:24 07.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 70,55 копейки, до 91,8129 рубля, курс доллара - на 41,98 копейки, до 78,0921 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 59,7 копейки, составив 84,2665 рубля.
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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