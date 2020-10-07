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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201007/estoniya-1578650339.html
Эстония отозвала посла из Белоруссии
Министерство иностранных дел Эстонии отозвало посла в Белоруссии Мерике Кокаев для проведения консультаций, из Минска она отправится в Таллин 8 октября,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:59
2020-10-07T16:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид белоруссии
чехия
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> отозвало посла в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Мерике Кокаев для проведения консультаций, из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> она отправится в <a href="http://ria.ru/location_Tallinn/" target="_blank" data-auto="true">Таллин</a> 8 октября, сообщила в среду пресс-служба эстонского МИД."Второго октября Белоруссия отозвала своих послов из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> в Минск для консультаций и заставила Польшу и Литву сделать аналогичный шаг. Кроме того, Белоруссия потребовала значительного сокращения штата дипломатических представительств обеих стран в Минске. В знак солидарности с Литвой и Польшей Эстония решила отозвать на консультации и своего посла", - говорится в сообщении.Приглашение послов на консультации - шаг политический, а не юридический. Это означает временный отъезд посла, но статус посла, включая право на возвращение в аккредитованную столицу, не меняется, отмечает МИД.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии - с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Как заявляли в ведомстве, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, Литву и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578604271.html
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александр лукашенко, мид белоруссии, чехия, белоруссия, сша, в мире

Эстония отозвала посла из Белоруссии

15:59 07.10.2020 (обновлено: 16:02 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии отозвало посла в Белоруссии Мерике Кокаев для проведения консультаций, из Минска она отправится в Таллин 8 октября, сообщила в среду пресс-служба эстонского МИД.
"Второго октября Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы в Минск для консультаций и заставила Польшу и Литву сделать аналогичный шаг. Кроме того, Белоруссия потребовала значительного сокращения штата дипломатических представительств обеих стран в Минске. В знак солидарности с Литвой и Польшей Эстония решила отозвать на консультации и своего посла", - говорится в сообщении.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 14:58Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии
Приглашение послов на консультации - шаг политический, а не юридический. Это означает временный отъезд посла, но статус посла, включая право на возвращение в аккредитованную столицу, не меняется, отмечает МИД.
МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии - с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Как заявляли в ведомстве, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 13:07Протесты в Белоруссии
В Кремле оценили участие Тихановской в жизни Белоруссии
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииЧехияБелоруссияСШАВ мире
 
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