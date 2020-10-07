https://ria.ru/20201007/efremov-1578546436.html

Сестра Ефремова рассказала про его состояние и жизнь в изоляторе

Артист Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, не испытывает проблем в СИЗО, он "не пал духом", рассказала его сестра Анастасия Ефремова в... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T07:17

2020-10-07T07:17

2020-10-07T07:17

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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Сестра Ефремова раскрыла сведения о его состоянии в СИЗО

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный за ДТП со смертельным исходом, не испытывает проблем в СИЗО, он "не пал духом", рассказала его сестра Анастасия Ефремова в беседе с <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">kp.ru</a>.По словам родственницы, актер спокойно переносит условия заключения.Ефремова также подчеркнула, что у артиста в СИЗО "нормальные" условия и с ним "ничего плохого не случится". Кроме того, Анастасия рассказала, что артист взял с собой пьесу и читает ее своим сокамерникам."За него уже все зоны бьются", — пошутила она.Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

https://ria.ru/20200907/sovet-1576884289.html

Artemii ART противно читать. Словно Ефремов герой и отбывает ссылку. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия