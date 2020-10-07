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Сибиряков предупредили о росте числа ДТП
Увеличение числа аварий на автомобильных дорогах ожидается на этой неделе в регионах Сибирского федерального округа из-за похолодания после осадков,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T02:45
2020-10-07T02:45
россия
москва
сибирский фо
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Увеличение числа аварий на автомобильных дорогах ожидается на этой неделе в регионах Сибирского федерального округа из-за похолодания после осадков, предупреждает <a href="https://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_nauchno-issledov" target="_blank">Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций</a> (ВНИИ ГОЧС)."В начале недели сохранятся положительные аномалии с отклонениями среднесуточной температуры до 2-3 градусов от нормы в регионах Сибири, однако в среду и, повторно, к концу недели похолодание с осадками повысит вероятность увеличения аварийности на автомобильных трассах на территории Сибирского федерального округа", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института рекомендуют Минтрансу, органам управления других министерств и ведомств задействовать комплексную информационную систему "Безопасного города" для мониторинга и предупреждения возможных ЧП, а также контроля последствий чрезвычайных ситуаций при ухудшении обстановки на дорогах Сибирского федерального округа.
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россия
москва
сибирский фо
РИА Новости
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60
россия, москва, сибирский фо, общество

Сибиряков предупредили о росте числа ДТП

02:45 07.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Увеличение числа аварий на автомобильных дорогах ожидается на этой неделе в регионах Сибирского федерального округа из-за похолодания после осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В начале недели сохранятся положительные аномалии с отклонениями среднесуточной температуры до 2-3 градусов от нормы в регионах Сибири, однако в среду и, повторно, к концу недели похолодание с осадками повысит вероятность увеличения аварийности на автомобильных трассах на территории Сибирского федерального округа", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института рекомендуют Минтрансу, органам управления других министерств и ведомств задействовать комплексную информационную систему "Безопасного города" для мониторинга и предупреждения возможных ЧП, а также контроля последствий чрезвычайных ситуаций при ухудшении обстановки на дорогах Сибирского федерального округа.
 
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РоссияМоскваСибирский ФООбщество
 
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