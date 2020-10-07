https://ria.ru/20201007/dtp-1578541220.html

Сибиряков предупредили о росте числа ДТП

Увеличение числа аварий на автомобильных дорогах ожидается на этой неделе в регионах Сибирского федерального округа из-за похолодания после осадков,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T02:45

2020-10-07T02:45

2020-10-07T02:45

россия

москва

сибирский фо

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Увеличение числа аварий на автомобильных дорогах ожидается на этой неделе в регионах Сибирского федерального округа из-за похолодания после осадков, предупреждает <a href="https://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_nauchno-issledov" target="_blank">Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций</a> (ВНИИ ГОЧС)."В начале недели сохранятся положительные аномалии с отклонениями среднесуточной температуры до 2-3 градусов от нормы в регионах Сибири, однако в среду и, повторно, к концу недели похолодание с осадками повысит вероятность увеличения аварийности на автомобильных трассах на территории Сибирского федерального округа", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института рекомендуют Минтрансу, органам управления других министерств и ведомств задействовать комплексную информационную систему "Безопасного города" для мониторинга и предупреждения возможных ЧП, а также контроля последствий чрезвычайных ситуаций при ухудшении обстановки на дорогах Сибирского федерального округа.

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москва

сибирский фо

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, сибирский фо, общество