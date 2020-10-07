Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201007/draka-1578493889.html
Драка из-за маски на борту самолета попала на видео
В США на видео сняли драку пассажиров на борту самолета из-за маски, сообщает Express. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T00:38
2020-10-07T00:38
туризм
туризм
туристы
авиакомпании
самолеты
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:118:2249:1383_1400x0_80_0_0_8dec193f2cd2a993bc7a90b6d77d26f5.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>В США на видео сняли драку пассажиров на борту самолета из-за маски, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1344368/flights-face-mask-plane-allegiant-air-fight-shocking-viral-video" target="_blank">сообщает</a> Express.Ролик, который сделала пассажирка Райли Лэнсфорд, быстро стал вирусным в Инстаграме. Автор видео пояснила, что на человеке в белой рубашке была защитная маска, когда он поднимался на борт, но в салоне он отказался ее носить. Стюардесса безуспешно пыталась урезонить его.“Он просто был очень груб”, — вспоминает Райли. Затем в дело вмешался пассажир в черной футболке, которого Лэнсфорд назвала “пьяным”. Они кричали друг на друга. Стюардесса сказала, что если они не прекратят потасовку, их высадят из самолета.В итоге пассажир без маски покинул борт, а его оппоненту все же разрешили путешествовать.
https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_124:0:2123:1499_1400x0_80_0_0_d24e32e47f28e0daa1cde5e29ed75981.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм

Драка из-за маски на борту самолета попала на видео

00:38 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В США на видео сняли драку пассажиров на борту самолета из-за маски, сообщает Express.
Ролик, который сделала пассажирка Райли Лэнсфорд, быстро стал вирусным в Инстаграме.
Автор видео пояснила, что на человеке в белой рубашке была защитная маска, когда он поднимался на борт, но в салоне он отказался ее носить. Стюардесса безуспешно пыталась урезонить его.
“Он просто был очень груб”, — вспоминает Райли. Затем в дело вмешался пассажир в черной футболке, которого Лэнсфорд назвала “пьяным”. Они кричали друг на друга. Стюардесса сказала, что если они не прекратят потасовку, их высадят из самолета.
В итоге пассажир без маски покинул борт, а его оппоненту все же разрешили путешествовать.
Самолет авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 03:07Туризм
В США на видео попала драка двух туристок, из-за которых задержали рейс
 
ТуризмТуризмтуристыавиакомпаниисамолетыНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Собянин призвал переболевших COVID-19 соблюдать рекомендации
10:06США включили Россию в список национальных угроз
10:06Путин назвал работу над ракетой "Циркон" большим этапом для России
10:03В Бишкеке митингующие требуют импичмента президента
10:03Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
10:00Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах
09:59Государственная регистрационная служба Киргизии приостановила работу
09:58Азербайджан заявил, что не привлекал к участию в боях наемников из Сирии
09:56Собянин рассказал о проверках соблюдения требований по удаленке
09:54Пожар в санатории Минобороны в Крыму полностью потушили
09:54В Воронежской области потушили крупнейший из трех природных пожаров
09:52Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России
09:52Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей
09:51Собянин: данных о длительности иммунитета после заболевания COVID-19 нет
09:49Санитайзеры не являются заменой перчаткам, заявил Собянин
09:48Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
09:48Саратовец получил 13 лет за убийство соседа, назвавшего его геем
09:47В Подмосковье развернули около 8,4 тысячи коек для больных COVID-19
09:44Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму
09:40Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния