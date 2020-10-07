https://ria.ru/20201007/draka-1578493889.html

Драка из-за маски на борту самолета попала на видео

В США на видео сняли драку пассажиров на борту самолета из-за маски, сообщает Express. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T00:38

2020-10-07T00:38

2020-10-07T00:38

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>В США на видео сняли драку пассажиров на борту самолета из-за маски, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1344368/flights-face-mask-plane-allegiant-air-fight-shocking-viral-video" target="_blank">сообщает</a> Express.Ролик, который сделала пассажирка Райли Лэнсфорд, быстро стал вирусным в Инстаграме. Автор видео пояснила, что на человеке в белой рубашке была защитная маска, когда он поднимался на борт, но в салоне он отказался ее носить. Стюардесса безуспешно пыталась урезонить его.“Он просто был очень груб”, — вспоминает Райли. Затем в дело вмешался пассажир в черной футболке, которого Лэнсфорд назвала “пьяным”. Они кричали друг на друга. Стюардесса сказала, что если они не прекратят потасовку, их высадят из самолета.В итоге пассажир без маски покинул борт, а его оппоненту все же разрешили путешествовать.

https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм