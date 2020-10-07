https://ria.ru/20201007/dinozavr-1578652548.html

В Монголии нашли беззубого двупалого динозавра

Палеонтологи обнаружили новый вид весьма необычных динозавров — с перьями, клювом и всего двумя пальцами на передних конечностях. По мнению ученых, внешне они... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:11

2020-10-07T16:11

2020-10-07T17:45

риа наука

палеонтология

биология

земля - риа наука

эдинбургский университет

монголия

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Палеонтологи обнаружили новый вид весьма необычных динозавров — с перьями, клювом и всего двумя пальцами на передних конечностях. По мнению ученых, внешне они напоминали гигантских попугаев. Описание находки <a href="https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201184" target="_blank" rel="nofollow noopener">приведено</a> в журнале Royal Society Open Science.Несколько прекрасно сохранившихся полных скелетов пернатых динозавров ученые под руководством Грегори Фанстона (Gregory Funston) из <a href="http://ria.ru/organization_EHdinburgskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Эдинбургского университета</a> нашли в пустыне Гоби в <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголии</a>. Новый вид получил название Oksoko avarsan в честь трехглавого орла "оксоко" — персонажа алтайской мифологии. Это связано с тем, что три черепа были найдены вместе. Вторая часть названия переводится с монгольского как "спасенный", потому что находку удалось спасти от браконьеров. Исследователи считают, что оксоко были всеядными животными, достигавшими двух метров в длину. У них был большой беззубый клюв, похожий на тот, который встречается у современных попугаев, и всего два функциональных пальца на каждом предплечье. Третий палец сохранился лишь в рудиментарном виде.Возраст находки — около 68 миллионов лет. Это самое раннее свидетельство потери одного пальца у трехпалых динозавров, известных как овирапторы, чрезвычайно распространенных в позднемеловое время на территории современных Монголии и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.Ученые считают, что уменьшение размеров и трансформация конечностей у овирапторов произошли в связи с адаптацией к новым условиям после их переселения в <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северную Америку</a> и Восточную Азию. Очевидно, это было связано с изменением диеты и образа жизни и, возможно, давало им определенные преимущества перед родственными видами.Все скелеты принадлежат молодым особям. То, что они были найдены вместе, по мнению исследователей, говорит о том, что это были социальные животные."Находка интересна тем, что скелеты очень целостны, а то, как они сохранились, показывает, что молодые динозавры передвигались группами, — приводятся в пресс-релизе Эдинбургского университета слова Фанстона. — Но что самое главное, она дала нам возможность понять, как менялась передняя конечность овирапторов на протяжении эволюционной истории. Раньше это никто не изучал. Возможно, выявленная тенденция — ключевой момент в разгадке феномена чрезвычайного разнообразия, которого достигли овирапторы накануне вымирания динозавров".По предположениям ученых, 66 миллионов лет назад, во время мел-палеогенового вымирания, с лица Земли исчезли все нептичьи динозавры.Помимо британских ученых, в работе участвовали исследователи из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> и Монголии.

https://ria.ru/20200902/dinozavry-1576629326.html

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монголия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, биология, земля - риа наука, эдинбургский университет, монголия