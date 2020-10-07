https://ria.ru/20201007/delo-1578716502.html

СК возбудил уголовное дело из-за ЧП в Рязанской области

Уголовное дело по признакам статьи УК РФ о нарушении правил обращения с оружием возбуждено по факту происшествия в Рязанской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:30

2020-10-07T20:30

2020-10-07T20:35

взрывы на складах в рязанской области

следственный комитет россии (ск рф)

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело по признакам статьи УК РФ о нарушении правил обращения с оружием возбуждено по факту происшествия в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Как заявили РИА Новости в экстренных службах, на складе находилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, а максимальный разлет осколков от взрывов ракет и боеприпасов достигает почти 20 километров."Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Рязанскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 349 УК РФ, по факту происшествия на территории одной из войсковых частей в Рязанской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что по уголовному делу создана следственная группа. На место происшествия выехали сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу.

https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578708262.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, происшествия