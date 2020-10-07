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СК возбудил уголовное дело из-за ЧП в Рязанской области
Уголовное дело по признакам статьи УК РФ о нарушении правил обращения с оружием возбуждено по факту происшествия в Рязанской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:30
2020-10-07T20:35
взрывы на складах в рязанской области
следственный комитет россии (ск рф)
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело по признакам статьи УК РФ о нарушении правил обращения с оружием возбуждено по факту происшествия в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Как заявили РИА Новости в экстренных службах, на складе находилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, а максимальный разлет осколков от взрывов ракет и боеприпасов достигает почти 20 километров."Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Рязанскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 349 УК РФ, по факту происшествия на территории одной из войсковых частей в Рязанской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что по уголовному делу создана следственная группа. На место происшествия выехали сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу.
https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578708262.html
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взрывы на складах в рязанской области, следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ЧП в Рязанской области

20:30 07.10.2020 (обновлено: 20:35 07.10.2020)
 
© МЧС РоссииНа месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© МЧС России
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело по признакам статьи УК РФ о нарушении правил обращения с оружием возбуждено по факту происшествия в Рязанской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Как заявили РИА Новости в экстренных службах, на складе находилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, а максимальный разлет осколков от взрывов ракет и боеприпасов достигает почти 20 километров.
"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Рязанскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 349 УК РФ, по факту происшествия на территории одной из войсковых частей в Рязанской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по уголовному делу создана следственная группа. На место происшествия выехали сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу.
Дым с места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Взрывы на складах в Рязанской областиСледственный комитет России (СК РФ)Рязанская областьПроисшествия
 
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