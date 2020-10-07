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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/covids-1578733249.html
Мясников рассказал о двух видах COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в телеграм-канале о разновидностях COVID-19, которые он назвал "двумя разными болезнями". РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T22:39
2020-10-07T23:59
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал в <a href="https://t.me/drmyasnikov/609" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a> о разновидностях COVID-19, которые он назвал "двумя разными болезнями".Первый типа ковида медик сравнил с ОРЗ. По его словам, 90 процентов инфицированных с симптомами переболеют именно этой разновидностью."Еще в доковидную эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности", — написал Мясников. Он добавил, что эти вирусы известны с 60-х годов и пришли в человеческую популяцию от летучих мышей.Второй тип COVID-19, написал врач, — это вирусная пневмония, и встречается она намного реже первой разновидности."И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению", — добавил Мясников.Он также рассказал, что вирусную пневмонию могут вызвать "человеческие" коронавирусы, смертность которых среди пожилых пациентов достигает десяти процентов.В заключение Мясников написал, что первый тип следует лечить амбулаторно, а второй — исходя из клинической картины.Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.В России выявили почти 1,25 миллиона зараженных, из них почти миллион человек выздоровели, около 22 тысяч скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/raspoznat-1578641722.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Мясников рассказал о двух видах COVID-19

22:39 07.10.2020 (обновлено: 23:59 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в телеграм-канале о разновидностях COVID-19, которые он назвал "двумя разными болезнями".
Первый типа ковида медик сравнил с ОРЗ. По его словам, 90 процентов инфицированных с симптомами переболеют именно этой разновидностью.
"Еще в доковидную эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности", — написал Мясников. Он добавил, что эти вирусы известны с 60-х годов и пришли в человеческую популяцию от летучих мышей.
Второй тип COVID-19, написал врач, — это вирусная пневмония, и встречается она намного реже первой разновидности.
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"И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению", — добавил Мясников.
Он также рассказал, что вирусную пневмонию могут вызвать "человеческие" коронавирусы, смертность которых среди пожилых пациентов достигает десяти процентов.
В заключение Мясников написал, что первый тип следует лечить амбулаторно, а второй — исходя из клинической картины.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.
В России выявили почти 1,25 миллиона зараженных, из них почти миллион человек выздоровели, около 22 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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