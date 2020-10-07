https://ria.ru/20201007/chubays-1578673009.html
Чубайс заразился коронавирусом
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что заразился коронавирусом и вынужден был уйти на самоизоляцию. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:10
2020-10-07T17:10
2020-10-07T22:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анатолий чубайс
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава корпорации "<a href="http://ria.ru/organization_ROSNANO/" target="_blank" data-auto="true">Роснано</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Чубайс</a> сообщил, что заразился <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом </a>и вынужден был уйти на самоизоляцию.По его словам, положительный тест на COVID-19 он получил после командировки. Сейчас у него небольшая температура и кашель."Роснано", по словам руководителя компании, по-прежнему работает в дистанционном режиме, и случившееся с ним лишний раз убедило Чубайса в правильности такого решения.Он добавил, что опасность недооценивать нельзя, и призвал беречь себя и носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578648400.html
Нефертити Васильевна Фишман
Вот кого нужно "Новичком" лечить...
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Арсений Новиков
Слава тебе Господи.....
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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