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Чубайс заразился коронавирусом
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что заразился коронавирусом и вынужден был уйти на самоизоляцию. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:10
2020-10-07T22:44
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коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава корпорации "<a href="http://ria.ru/organization_ROSNANO/" target="_blank" data-auto="true">Роснано</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Чубайс</a> сообщил, что заразился <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом </a>и вынужден был уйти на самоизоляцию.По его словам, положительный тест на COVID-19 он получил после командировки. Сейчас у него небольшая температура и кашель."Роснано", по словам руководителя компании, по-прежнему работает в дистанционном режиме, и случившееся с ним лишний раз убедило Чубайса в правильности такого решения.Он добавил, что опасность недооценивать нельзя, и призвал беречь себя и носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анатолий чубайс, общество

Чубайс заразился коронавирусом

17:10 07.10.2020 (обновлено: 22:44 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что заразился коронавирусом и вынужден был уйти на самоизоляцию.
По его словам, положительный тест на COVID-19 он получил после командировки. Сейчас у него небольшая температура и кашель.

Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", — написал Чубайс в фейсбуке.

"Роснано", по словам руководителя компании, по-прежнему работает в дистанционном режиме, и случившееся с ним лишний раз убедило Чубайса в правильности такого решения.
Он добавил, что опасность недооценивать нельзя, и призвал беречь себя и носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

"Всем здоровья", — заключил Чубайс.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнатолий ЧубайсОбщество
 
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