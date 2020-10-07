https://ria.ru/20201007/chp-1578677251.html

Замглавы Минобороны Булгаков вылетел на место ЧП в Рязанской области

Замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков вылетел на место пожара на территории склада хранения боеприпасов в Рязанской области для руководства оперштабом и... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:21

2020-10-07T17:21

2020-10-07T17:24

россия

вооруженные силы рф

дмитрий булгаков

взрывы на складах в рязанской области

министерство обороны рф (минобороны рф)

рязанская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578634335_0:125:1200:800_1400x0_80_0_0_bc48efd85d6b5544ac5e64c4cc4935c9.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Замглавы Минобороны России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a> вылетел на место пожара на территории склада хранения боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> для руководства оперштабом и привлекаемыми силами и средствами, сообщили в МО РФ."Комиссия Минобороны России под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова вылетела в Рязанскую область к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино", - говорится в сообщении.Отмечается, что в составе комиссии находятся специалисты Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и штаба материально-технического обеспечения <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>. Подчеркивается, что замминистра обороны генерал армии Булгаков направлен на место происшествия для руководства оперштабом и привлекаемыми силами по скорейшей ликвидации ЧС.

https://ria.ru/20201007/pozhar-1578668420.html

1

россия

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, дмитрий булгаков, взрывы на складах в рязанской области, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, происшествия