https://ria.ru/20201007/chp-1578677251.html
Замглавы Минобороны Булгаков вылетел на место ЧП в Рязанской области
Замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков вылетел на место пожара на территории склада хранения боеприпасов в Рязанской области для руководства оперштабом и... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:21
2020-10-07T17:21
2020-10-07T17:24
россия
вооруженные силы рф
дмитрий булгаков
взрывы на складах в рязанской области
министерство обороны рф (минобороны рф)
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Замглавы Минобороны России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a> вылетел на место пожара на территории склада хранения боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> для руководства оперштабом и привлекаемыми силами и средствами, сообщили в МО РФ."Комиссия Минобороны России под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова вылетела в Рязанскую область к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино", - говорится в сообщении.Отмечается, что в составе комиссии находятся специалисты Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и штаба материально-технического обеспечения <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>. Подчеркивается, что замминистра обороны генерал армии Булгаков направлен на место происшествия для руководства оперштабом и привлекаемыми силами по скорейшей ликвидации ЧС.
https://ria.ru/20201007/pozhar-1578668420.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, дмитрий булгаков, взрывы на складах в рязанской области, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, происшествия