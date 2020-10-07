https://ria.ru/20201007/bulgakov-1578723813.html

Замминистра обороны въехал на пожарном танке на горящий под Рязанью склад

Заместитель главы Министерства обороны России Дмитрий Булгаков совместно со специалистами лично осмотрел территорию горящего арсенала в Рязанской области,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T21:23

2020-10-07T21:23

2020-10-08T00:27

взрывы на складах в рязанской области

дмитрий булгаков

ми-8

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель главы Министерства обороны России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a> совместно со специалистами лично осмотрел территорию горящего арсенала в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщает МО РФ.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий"."Заместитель министра обороны, находясь в пожарном танке, въехал на территорию склада боеприпасов и провел совместно со специалистами МО РФ визуальный осмотр охваченной пожаром складской территории арсенала и лично оценил сложившуюся обстановку непосредственно в эпицентре чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.Добавляется, что по итогам проведенной рекогносцировки генерал армии Булгаков проводит рабочее совещание с членами оперативного штаба, на котором ставит первоочередные задачи по ликвидации пожара, распределению и порядку применения привлекаемых к его тушению сил и средств.Отмечается, что ранее генерал армии Булгаков совершил облет района чрезвычайной ситуации на вертолете <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>. В ходе облета были зафиксированы основные направления распространения огня на прилегающих к складской зоне территориях. Также были определены зоны риска, требующие немедленного принятия решений на применение средств пожаротушения для сохранения жилого сектора и объектов инфраструктуры близлежащих населенных пунктов.

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661735.html

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рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа. 2020-10-07T21:23 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, дмитрий булгаков, ми-8, рязанская область, безопасность, происшествия