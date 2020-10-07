https://ria.ru/20201007/bolnitsy-1578656817.html

Более 8 тысяч коек для пациентов с COVID-19 подготовили в Подмосковье

Более восьми тысяч коек для зараженных коронавирусом пациентов подготовили в подмосковных медицинских учреждениях. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:27

2020-10-07T16:27

2020-10-07T16:27

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Более восьми тысяч коек для зараженных коронавирусом пациентов подготовили в подмосковных медицинских учреждениях. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vlasti-podmoskovja-podgotovili-bolee-8-tysjach-koek-dlja-bolnyh-covid-19" target="_blank">"360"</a>."В настоящее время в Московской области развернуто 8400 коек для пациентов с COVID-19. Из них около трех тысяч свободны", – уточнили в пресс-службе Московской областной думы.Там также отметили, что в целом на борьбу с вирусом в регионе дополнительно выделили 19 миллиардов рублей. Деньги пошли на организацию коек пациентам, работу лабораторий и лечебные препараты.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)