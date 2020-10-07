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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201007/bolnitsy-1578656817.html
Более 8 тысяч коек для пациентов с COVID-19 подготовили в Подмосковье
Более восьми тысяч коек для зараженных коронавирусом пациентов подготовили в подмосковных медицинских учреждениях. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:27
2020-10-07T16:27
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.&nbsp;</strong>Более восьми тысяч коек для зараженных коронавирусом пациентов подготовили в подмосковных медицинских учреждениях. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vlasti-podmoskovja-podgotovili-bolee-8-tysjach-koek-dlja-bolnyh-covid-19" target="_blank">"360"</a>."В настоящее время в Московской области развернуто 8400 коек для пациентов с COVID-19. Из них около трех тысяч свободны", – уточнили в пресс-службе Московской областной думы.Там также отметили, что в целом на борьбу с вирусом в регионе дополнительно выделили 19 миллиардов рублей. Деньги пошли на организацию коек пациентам, работу лабораторий и лечебные препараты.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Более 8 тысяч коек для пациентов с COVID-19 подготовили в Подмосковье

16:27 07.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинский работник в реанимационном отделении больницы
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Более восьми тысяч коек для зараженных коронавирусом пациентов подготовили в подмосковных медицинских учреждениях. Об этом сообщил телеканал "360".
"В настоящее время в Московской области развернуто 8400 коек для пациентов с COVID-19. Из них около трех тысяч свободны", – уточнили в пресс-службе Московской областной думы.
Там также отметили, что в целом на борьбу с вирусом в регионе дополнительно выделили 19 миллиардов рублей. Деньги пошли на организацию коек пациентам, работу лабораторий и лечебные препараты.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
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