https://ria.ru/20201007/blogersha-1578686902.html

Блогершу случайно застрелили во время съемки ролика

сообщил Daily Mail. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:56

2020-10-07T17:56

2020-10-07T18:36

tiktok

мексика

чиуауа (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>В Мексике случайно застрелили блогершу Арелин Мартинез во время съемки видео для TikTok<strong>, </strong>сообщил <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a>.Инцидент произошел в городе <a href="http://ria.ru/location_Chihuahua/" target="_blank" data-auto="true">Чиуауа</a> во время инсценировки похищения девушки. На ролике видно Арелин и сидящего рядом мужчину в качестве "заложников". Рядом стоят вооруженные "похитители". Один из них случайно выстрелил блогерше в голову. По версии прокуратуры, стрелявший не знал, что оружие было заряжено.Все участники съемок после этого покинули место происшествия, написало издание. Один из них предварительно вызвал вызвал полицию, чтобы рассказать об инциденте.Похороны Арелин состоялись в понедельник, 5 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/tiktok-slava-1578152146.html

Нефертити Васильевна Фишман Блогер - опасная профессия. Одних травят "Новичком", других просто отстреливают... Занимались бы обычным традиционным ремеслом, то и жили бы спокойно. 120

artjom kolesov Достали эти тиктокеры... мозгов нет теперь наверное в буквальном смысле 120

21

мексика

чиуауа (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, мексика, чиуауа (город), в мире