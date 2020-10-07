https://ria.ru/20201007/blogersha-1578686902.html
Блогершу случайно застрелили во время съемки ролика
сообщил Daily Mail. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:56
2020-10-07T17:56
2020-10-07T18:36
tiktok
мексика
чиуауа (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>В Мексике случайно застрелили блогершу Арелин Мартинез во время съемки видео для TikTok<strong>, </strong>сообщил <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a>.Инцидент произошел в городе <a href="http://ria.ru/location_Chihuahua/" target="_blank" data-auto="true">Чиуауа</a> во время инсценировки похищения девушки. На ролике видно Арелин и сидящего рядом мужчину в качестве "заложников". Рядом стоят вооруженные "похитители". Один из них случайно выстрелил блогерше в голову. По версии прокуратуры, стрелявший не знал, что оружие было заряжено.Все участники съемок после этого покинули место происшествия, написало издание. Один из них предварительно вызвал вызвал полицию, чтобы рассказать об инциденте.Похороны Арелин состоялись в понедельник, 5 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201003/tiktok-slava-1578152146.html
Нефертити Васильевна Фишман
Блогер - опасная профессия. Одних травят "Новичком", других просто отстреливают... Занимались бы обычным традиционным ремеслом, то и жили бы спокойно.
120
artjom kolesov
Достали эти тиктокеры... мозгов нет теперь наверное в буквальном смысле
120
21
мексика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, мексика, чиуауа (город), в мире