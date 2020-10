https://ria.ru/20201007/blackpink-1578405291.html

Blackpink рассказали о пути к успеху в трейлере документального фильма

Neflix опубликовал трейлер предстоящего документального фильма "Light Up the Sky" о южнокорейской группе Blackpink. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T06:42

2020-10-07T06:42

2020-10-07T07:08

культура

музыка

кино и сериалы

новости культуры

шоу-бизнес

netflix

<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Neflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7jx_vdvxWu0&feature=emb_title" target="_blank">опубликовал</a> трейлер предстоящего документального фильма "Light Up the Sky" о южнокорейской группе Blackpink.Премьера ленты об истории коллектива, начиная с того момента, как девушки стали "трейни" и только готовились выступать на сцене, запланирована на 14 октября. Судя по трейлеру, помимо видеозаписей живых выступлений и "закулисных" съемок в фильме есть интервью с каждой участницей. "Пока Blackpink продолжает покорять новые высоты: от распроданных билетов на гастрольные концерты до возможности (впервые для южнокорейского женского коллектива) выступить на фестивале Coachella – девушки из группы рассуждают о достоинствах и недостатках популярности и о непростом пути к мировому успеху", — говорится в описании проекта.Помимо трейлера Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7ez9mg6lOrM" target="_blank">выложил</a> ролик, в котором можно увидеть, как реагируют сами девушки на первый просмотр трейлера. Ранее группа <a href="https://ria.ru/20201004/blackpink-1578100492.html" target="_blank">представила</a> свой дебютный альбом на корейском языке The Album.

