У группы Blackpink вышел дебютный альбом

Участницы южнокорейской группы, как и обещали, выпустили свой первый полноформатный альбом "The Album" на корейском языке. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T00:41

2020-10-04T00:41

2020-10-04T00:50

<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости</strong>. Участницы южнокорейской группы, как и обещали, выпустили свой первый полноформатный альбом "The Album" на корейском языке.Накануне стало известно, что в записи одной из песен ("Bet you wanna") принимала участие Cardi B. Всего в альбом вошли восемь треков. До релиза группа представила два сингла из дебютной пластинки: <a href="https://ria.ru/20200829/singl-1576414972.html" target="_blank">"Ice cream"</a> (с Селеной Гомеc) и заглавный трек<a href="https://ria.ru/20200629/1573613596.html" target="_blank"> "How you like that"</a>, клип на который побил рекорд BTS по количеству просмотров на YouTube.В общей сложности BlackPink в 2020 году трижды сотрудничали со звездами американкой поп-сцены. В начале года они участвовали в записи трека “Sour candy" для альбома "Chromatica" Леди Гаги. Ранее певицы <a href="https://www.nme.com/en_au/news/music/blackpink-announce-new-netflix-documentary-light-up-the-sky-2748820" target="_blank">анонсировали</a>, что новый документальный фильм об их группе под называнием “Light up the sky” выйдет на Netflix 14 октября. Группа Blackpink появилась в 2016 году. За это время у нее вышло два мини-альбома "Square up" (2018) и "Kill this love" (2019).

